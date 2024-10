Le conteneur, la clôture et le cas curieux d’un terrain de 180 000 £ à l’extérieur de St James’ Park

Tout d’abord, un important conteneur de bureau en métal jaune est apparu à l’extérieur des tourniquets 42 et 43 de la tribune Est, bloquant en partie ces deux points d’entrée dans St James’ Park.

Le deuxième week-end d’août, alors que les craintes grandissaient que les émeutes d’extrême droite qui avaient éclaté à travers le Royaume-Uni pourraient bientôt atteindre Tyneside, près de 66 000 supporters de Newcastle United ont assisté à des matchs amicaux de pré-saison consécutifs contre Gérone et Brest.

Pour les centaines de supporters assis dans cette section de la tribune Est et les milliers de personnes qui ont marché le long de Leazes Terrace avant et après les deux matches, le conteneur a constitué une obstruction supplémentaire dans une zone qui est déjà un point de pincement le jour du match, compte tenu de l’étroitesse de Magpie. Il y a une ruelle qui descend près du stade, à gauche de la boîte métallique.

Le week-end suivant, lorsque Newcastle a accueilli Southampton lors de son premier match de Premier League, le conteneur avait disparu.

Personne ne savait à quoi il servait apparemment.

La situation devint encore plus curieuse moins de quinze jours plus tard. Dans la semaine précédant le match à domicile de Newcastle contre Tottenham Hotspur, une clôture de trois pieds de haut, ne menant nulle part en particulier mais désignant apparemment cinq places de parking, est apparue.

Nous avons été informés que la clôture/zone de stationnement suivante est en cours de construction devant la tribune Est par le propriétaire du terrain. pic.twitter.com/aHyDxKpJLu -Confiance des supporters de Newcastle United (@nufctrust) 29 août 2024

La clôture s’étendait sur environ 8 m le long du périmètre de la tribune Est, presque précisément à l’endroit où se trouvait auparavant le conteneur, tandis qu’à une extrémité, elle faisait saillie de trois mètres sur la route, parallèlement aux autres places de stationnement dans la rue signalées par des lignes pointillées blanches.

Le soir du 31 août, à la veille du match des Spurs, la barrière particulière avait été retirée et n’était pas présente le jour du match. Dans les jours qui ont suivi, une partie de la clôture est alors réapparue à cet endroit, mais au lieu d’être érigée, les sections ont été empilées les unes sur les autres.



(Chris Waugh/L’Athlétisme)

Une fois de plus, avant le prochain match à domicile de Newcastle – contre Manchester City samedi dernier – les poteaux en bois étaient introuvables.

Mardi soir, lorsque Newcastle a accueilli l’AFC Wimbledon au troisième tour de la Coupe Carabao, Leazes Terrace était de nouveau libre de toute obstruction.



(Chris Waugh/L’Athlétisme)

Théoriquement, cependant, d’autres obstacles pourraient apparaître à l’avenir dans cette même situation délicate.

Le terrain n’appartient pas à Newcastle United, ni même au conseil municipal de Newcastle. Au lieu de cela, comme le soulignent les avis placés par le club au-dessus des tourniquets 42 et 43 – et qui restent en place – le terrain « est détenu et contrôlé par St James Terrace Land Ltd, société n° 15599599 ».



(Chris Waugh/L’Athlétisme)

Alors que la sécurité publique le jour du match a été citée par le Newcastle United Supporters Trust (NUST) et Newcastle United comme une préoccupation majeure découlant de ces épisodes déroutants, pour le club, il s’agit également d’un des nombreux facteurs qui rendent l’expansion et le réaménagement potentiels de St James’ Parc extrêmement compliqué.

Les bâtiments classés Grade 1 sur Leazes Terrace et les bâtiments classés Grade 2 sur la terrasse St James attenante rendent déjà problématique l’extension de la tribune Est.

Pourtant, même si l’étude de faisabilité du stade de Newcastle United – qui a débuté il y a un an et dont les résultats, selon Darren Eales, le PDG, étaient « imminents » dès juillet – décrivait une solution potentielle à ces problèmes délicats, le club resterait besoin d’acquérir cette étrange île de terre. Et, étant donné le prix payé par le propriétaire actuel pour le terrain, Newcastle devra peut-être débourser une somme exorbitante pour ce faire.

Située directement à côté de la tribune Est, la bande a la forme de deux triangles pointant l’un vers l’autre (comme indiqué ci-dessous en rouge, mais sans compter la section verte), et commence à l’extérieur des tourniquets 42 et 43 sur Leazes Terrace et s’étend sur environ 8 m. 10 m en bas de Magpie Lane, du côté de la terrasse n°4 St James.

Les propriétaires actuels ont acquis le terrain le 5 avril de cette année, l’étude de faisabilité du club étant toujours en cours.

St James Terrace Land Ltd n’a été constituée en société que le 28 mars, mais huit jours plus tard, selon les documents du registre foncier intitulés « Terrain situé au sud-ouest du 4 St James’ Terrace », elle a payé 180 000 £ (239 000 $ à taux de change actuels) pour acheter le terrain.

Robbie Kalbraier est l’unique administrateur de la société. Bien que l’adresse de correspondance de M. Kalbraier pour St James Terrace Land Ltd soit Great Portland Street à Londres, il est administrateur actif de sept autres sociétés – allant de la construction aux entreprises de location d’appartements et de publicité – dont certaines sont enregistrées à Jesmond, Newcastle.

L’Athlétismen’ayant pas réussi à joindre M. Kalbraier ou ses entreprises par courrier électronique ou par téléphone, s’est rendu à Tyneside Developments Ltd, sa société dont le siège est à la Maison Bleue. Bâtiment emblématique du XIXe siècle, doté de briques rouges apparentes à l’extérieur du rez-de-chaussée et d’une façade à carreaux blancs et bleus au premier étage extérieur, il appartient aux hommes libres de Newcastle et est situé juste à côté d’un rond-point très fréquenté. au milieu du célèbre Town Moor de Newcastle.

M. Kalbraier accuse réception de L’AthlétismeLes questions de – qui comprenaient des questions sur la façon dont il est devenu propriétaire du terrain de Leazes Terrace, pourquoi il y avait placé des obstacles, s’il continuerait à le faire à l’avenir et s’il en avait parlé directement avec Newcastle United à ce sujet – mais il refusa poliment d’y répondre.

Il y a eu des contacts entre le club et le propriétaire foncier, bien que la raison pour laquelle ces obstructions ont été placées là et si d’autres y seront placées à l’avenir reste floue.

Newcastle United a déclaré : « Le propriétaire foncier n’est en aucun cas associé ou affilié au club.

« Dans l’intérêt de continuer à fournir un accès ininterrompu à nos supporters et aux autres utilisateurs de St James’ Park, en particulier les jours de match, nous avons proposé au propriétaire foncier des sites alternatifs à proximité pour le stockage en toute sécurité de leurs objets et nous continuerons de chercher à nous engager de manière constructive. dialogue avec le propriétaire foncier à ce sujet. Nous surveillerons la situation et travaillerons en étroite collaboration avec nos partenaires pour trouver une voie raisonnable à suivre.

Le NUST a qualifié les actions de St James Terrace Land Ltd de « honteuses » et « ouvertement mesquines ».

« Nous exhortons fortement le propriétaire foncier à retirer la structure actuelle (clôture) et à cesser de mettre en place des structures qui pourraient compromettre la sécurité de nos supporters le jour du match », a déclaré la NUST dans un communiqué le mois dernier. « Naturellement, nous sommes préoccupés par les graves problèmes de santé et de sécurité que pose la structure, compte tenu de l’impact que cela aurait sur les files d’attente à l’entrée et à la sortie de la tribune Est.

« La zone du terrain juste à côté de laquelle cela a été construit est une zone très fréquentée les jours de match et mettre des obstacles sur le chemin des supporters pourrait avoir des conséquences dangereuses et entraîner une surpopulation importante. »

Le club a contacté la mairie de Newcastle, qui a ouvert une enquête alors que le conteneur puis la clôture étaient en place, mais celle-ci a pris fin une fois les obstacles levés.

Un porte-parole du conseil a déclaré : « Nous sommes conscients qu’une clôture a été érigée, mais elle n’est plus là. C’est une affaire entre le propriétaire foncier et le club. Le conseil n’interviendra que s’il existe un risque pour la sécurité publique ou si des travaux nécessitant une autorisation légale sont proposés.

Bien que la police de Northumbria ait été informée de la situation, elle n’a pas été impliquée ni ouvert d’enquête car il s’agit d’une affaire civile.

Quoi qu’il en soit, comment une entreprise privée est-elle devenue propriétaire de cette parcelle de terrain située juste derrière la tribune Est ?

Quatre des sociétés de M. Kalbraier composent Tyneside Group Limited, spécialisé dans le réaménagement, la gestion et la location de propriétés à Newcastle.

L’une de ces sociétés, St James’ Central Investments Limited, listes sur son site Internet que : « Début 2014, une opportunité s’est présentée d’acheter les 1, 2, 3 St James Terrace et 17 St James’ Street ». Ces propriétés ont été réaménagées et, collectivement, selon la société, « vendues pour 2,05 millions de livres sterling » (2,72 millions de dollars aux taux de change actuels), bien qu’elle ne précise pas quand ces ventes ont eu lieu.

Selon les documents du registre foncier, séparément, le 4 mars 2016, le n° 4 St James Terrace a été acheté pour 300 000 £ par St James Partners Limited. Leur seul directeur est Kashif Mumtaz, un homme d’affaires et partisan de Newcastle qui possède également les numéros 1 à 3 de la même rue – précédemment réaménagés par St James’ Central Investments Ltd de M. Kalbraier – ce qui signifie qu’il possède l’intégralité du bloc.

Une semaine après l’achat du n° 4, le 11 mars 2016, la bande que possède désormais St James Terrace Land Ltd a été séparée du titre du n° 4 St James’ Terrace, tout comme le terrain immédiatement derrière cette propriété (comme indiqué sur le carte ci-dessus en vert). La description de la propriété a ensuite été modifiée auprès du Cadastre pour refléter ce changement, c’est pourquoi il s’agit désormais d’un « terrain situé au sud-ouest du 4 St James Terrace ».

L’Athlétisme a tenté de contacter M. Mumtaz pour confirmer ces détails, mais n’a reçu aucune réponse.

Pour l’instant, Leazes Terrace est revenue à la normale. Mais St James Terrace Land Ltd peut continuer à utiliser la parcelle comme bon lui semble – et pourrait théoriquement lui imposer d’autres obstacles à l’avenir.

Bien que le site ait (temporairement) été utilisé pour abriter un bureau métallique et une clôture délimitant apparemment les places de stationnement, il ne constitue pas un emplacement de stockage privilégié, et les places de stationnement ne peuvent pas être utilisées les jours de match lorsque la route est fermée.

Son importance et sa valeur pour St James Terrace Land Ltd ne sont pas claires. Mais si Newcastle United souhaite un jour agrandir la tribune Est, il devra acquérir cette petite bande de terrain.

Lorsqu’il s’agit de réaménager St James’ Park, il semble que rien ne soit jamais simple.

(Photos du haut : Newcastle United Supporters’ Trust, Chris Waugh/The Athletic)