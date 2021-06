Le conte de Manoj Bajpayee-Gajraj Rao est incandescent, Harshvardhan Kapoor illumine avec sa performance

‘Rayon’

Jeter: Manoj Bajpayee, Gajraj Rao, Kay Kay Menon, Ali Fazal, Harshvardhan Kapoor, Radhika Madan, Shweta Basu Prasad, Chandan Roy Sanyal, Akansha Ranjan Kapoor, Rajesh Sharma, idita Bag, Kharaj Mukherjee, Dibyendu Bhattacha Menon, Anbyendu Bhattacharya, Purohit, Loveleen Mishra, Raghuvir Yadav et Manoj Pahwa

Réalisateur: Srijit Mukherji, Vasan Bala et Abhishek Chaubey

Durée: Quatre épisodes

Où regarder ? : Netflix

Note des critiques : 3/5

‘Rayon’ Histoire:

D’une satire à un thriller psychologique, quatre nouvelles du célèbre auteur et écrivain Satyajit Ray sont adaptées pour l’écran dans cette série.

‘Rayon‘ Revoir:

Avec ‘Ray’, vous commencez par une incroyable histoire d’Ali Fazal et terminez par un conte unique de Harshvardhan Kapoor avec un sandwich d’histoires tordues mettant en vedette les piliers Kay Kay Menon et Manoj Bajpayee. Cela va de la froideur, à bout de souffle à « dire quoi ? ! » à la fin de ces trois heures de neuf minutes, vous réaliserez à quel point le cinéaste Satyajit Ray était en avance sur le temps.

La première histoire est « Forget Me Not » de Srijit Mukherji avec Ali Fazal et Shweta Basu Prasad dans les rôles principaux. Il est basé sur « Bipin Choudhurir Smritibhram ». La prémisse du film est « Un requin d’entreprise coupe-gorge (Ali) est fier de sa mémoire vive jusqu’à ce qu’une rencontre avec une femme dont il ne se souvient pas l’envoie dans un vortex de doute de soi ».

Ali se démarque par son rôle d’homme narcissique nommé Ipsit Rama Nair à la mémoire eidétique. Ses ébats maniaques vous laisseront en haleine mais c’est surtout le retour à la réalité qui occupe les dernières minutes du film qui vous intriguera. Cependant, au fur et à mesure que le film avance, on peut se faire une idée de sa destination et cela laisse une petite surprise.

« Forget Me Not » est le film le plus long du lot et aurait pu être écourté étant donné que le montage du point culminant le résumait parfaitement à l’histoire.

Le personnage d’Ipsit est effrayant car il vous impressionne par sa finesse et son cerveau informatique. Mais au fur et à mesure que le film avance, vous finirez par le haïr pour son comportement qui est ignoré dès le mot « aller ».

Le deuxième conte est « Bahrupiya » également de Srijit Mukherji et la prémisse est décrite comme « Quand un maquilleur timide (Kay Kay Menon) commence et utilise des prothèses pour se venger de ceux qui lui font du tort, ses masques pourraient être son armure ou son perte.’

Menon, étant donné qu’il est un acteur incroyable, fait ressortir le meilleur de cette histoire psychotique tordue sur les prothèses et plus encore. Après avoir récupéré l’équipement laissé par sa grand-mère dans son testament, il se lance dans l’affaire de venger les gens pour leurs méfaits contre lui.

L’acteur se moule en connaissant ses prouesses d’acteur, mais c’est le scénario faible qui le fait reculer. Il y avait quelque chose de plus attendu de Kay Kay qui éclaire l’écran de sa présence, mais il semble que le scénario ne lui rende pas justice.

Srijit, qui a réalisé les deux films, a montré le côté humain de la perte de contrôle sur ce qui est connu comme la meilleure qualité d’entre eux.

Le « Hungama Hai Kyon Barpa » d’Abhishek Chaubey est le meilleur parmi « Ray ». Le film parle de – « Quand un chanteur (Manoj Bajpayee) aux tendances kleptomanes rencontre la victime (Gajraj Rao) d’un de ses vols des années plus tard, sa tentative de restitution ne se passe pas tout à fait comme prévu. »

Situé au début des années 90, « Hungama Hai Kyon Barpa » est basé sur « Barin Bhowmik-er Byaram » de Satyajit Ray et est principalement tourné à l’intérieur d’un train. Le film d’Abhishek Chaubey offre une balade palpitante et hilarante avec deux acteurs talentueux qui se réunissent. Manoj incarne un kleptomane devenu chanteur de Ghazal, Musafir Ali, qui a déjà volé le catcheur devenu journaliste sportif Baig’s (Gajraj) khushbhakt. Cependant, ils se rencontrent après une décennie et l’un d’eux oublie clairement l’autre.

Comment khushbhakt revient dans leur vie et change toute la situation vous laissera sur le bord du siège mais avec un rire. Bien que Manoj et Gajraj volent la vedette, les camées subtiles et percutantes de Raghuvir Yadav et Manoj Pahwa sont vraiment incontournables.

La dernière nouvelle est le réalisateur Vasan Bala « Spotlight » basé sur le conte du même nom et il commence par une citation de Satyajit Ray qui se lit comme « Il y a toujours de la place pour l’improvisation ». La prémisse est « Un acteur populaire mais insatisfait sur le plan créatif (Harshvardhan Kapoor) est aux prises avec ses insécurités croissantes alors que l’aura éblouissante d’une autre icône menace d’assombrir son étoile ».

Avec Harshvardhan Kapoor dans le rôle principal, l’acteur impressionne vraiment dans son rôle de jeune superstar Vik. Il est connu pour ce « un seul regard » qui rend les gens faibles à genoux. Cependant, il se rend compte que ce n’est pas suffisant après l’apparition d’une autre icône.

Il ne s’agit pas d’une rivalité entre deux superstars mais un acteur et une parrain Didi dont « un regard » a des pouvoirs divins. Vasan qui a réalisé ‘Mard Ko Dard Nahi Hota’ a retrouvé Radhika Madan, qui pose Didi et son entrée n’est que dans les dernières minutes. Est-elle une godwoman ou non, cet élément de surprise restera toujours.

Mais Harshvardhan en tant que superstar qui a peur de l’échec et qui fait face aux insécurités entre parfaitement dans la peau de son personnage. Même Chandan Roy Sanyal fait ressortir son élément habituel de bizarrerie dans le personnage qu’il joue. Le caractère trippant du film « Spotlight » atteint un niveau différent et le rend également visuellement attrayant.

Dans l’ensemble, ‘Ray’ surveille les deux dernières histoires ‘Hungama Hai Kyon Barpa’ et ‘Spotlight’, dans une certaine mesure ‘Forget Me Not’ aussi. Les milléniaux méritent de connaître les contes écrits par le plus grand cinéaste indien de tous les temps Satyajit Ray et c’est un beau début pour le 100e anniversaire de sa naissance.

‘Rayon‘ Verdict :

‘Ray’ est une lueur d’espoir en racontant des classiques par l’homme qui était en avance sur son temps d’une manière moderne et tordue.