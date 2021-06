Le drame POPULAIRE The Handmaid’s Tale est de retour sur nos écrans de télévision pour une quatrième saison.

Mais la série avec Elisabeth Moss est-elle basée sur une histoire vraie ? Voici tout ce que vous devez savoir.

Elisabeth Moss incarne le personnage principal June Osborn

Le conte de la servante est-il basé sur une histoire vraie ?

Le conte de la servante est NE PAS basé sur une histoire vraie.

Le drame est de la science-fiction, se déroulant dans un avenir dystopique où un régime totalitaire a renversé le gouvernement américain et créé la République de Galaad.

Mais le spectacle, basé sur le roman du même nom de Margaret Atwood en 1985, s’inspire de l’histoire religieuse et politique.

Le concept de « serviette » est tiré de la Bible

Quelles parties de The Handmaid’s Tale proviennent de la Bible ?

Deux aspects du spectacle proviennent de la Bible, dont l’un est le concept d’utiliser des « serviettes » pour lutter contre l’infertilité.

Dans The Handmaid’s Tale, des femmes sont violées par des hommes de haut rang et forcées d’avoir leurs enfants.

Les enfants sont ensuite élevés par les hommes et leurs épouses.

Les servantes sont formées au Red Center dans l’émission, mais elle est connue sous le nom de Rachel and Leah Center dans le livre.

C’est une référence à une histoire de l’Ancien Testament, où Rachel « offrit » sa servante Bilhah à son mari Jacob.

Bilha a donné naissance à deux fils dans l’histoire, tous deux nommés d’après Rachel.

De plus, le groupe qui a renversé le gouvernement américain dans The Handmaid’s Tale est connu sous le nom de Sons of Jacob – un autre clin d’œil au conte biblique.

Les autres références à la Bible dans le spectacle sont les salutations quotidiennes que les servantes utilisent, telles que « béni soit le fruit » et « que le Seigneur ouvre ».

L'émission télévisée est basée sur un roman du même nom de 1985 de Margaret Atwood

Comment les procès des sorcières de Salem ont-ils inspiré l’histoire ?

Atwood a révélé que le livre était inspiré des procès des sorcières de Salem, une série d’audiences dans le Massachusetts colonial au cours des années 1690.

Au cours des procès, 19 personnes ont été exécutées par pendaison après avoir été reconnues coupables de sorcellerie – dont 14 femmes.

L’auteur a déjà cité l’histoire de Mary Webster comme une influence particulière.

Après qu’un chef d’église soit tombé malade dans la ville de Hadley, les résidents locaux pensaient que son sort était le résultat de la sorcellerie et rejetaient la faute sur Webster.

La femme a été agressée physiquement et pendue en guise de punition, sur le point de survivre à son épreuve.

Atwood a déclaré : « The Handmaid’s Tale est dédié à Mary Webster parce qu’elle est l’exemple d’une femme accusée à tort.

« Mais elle est un peu un symbole d’espoir parce qu’ils n’ont pas réussi à la tuer. Elle a réussi à s’en sortir.

June est forcée de devenir une servante dans le drame dystopique

Quel était le plan américain ?

Le plan américain – également connu sous le nom de loi Chamberlain-Kahn – était une loi controversée adoptée en 1918, conçue pour lutter contre la propagation des maladies vénériennes pendant la Première Guerre mondiale.

La loi donnait au gouvernement le pouvoir de détenir toute femme suspectée d’avoir une infection sexuellement transmissible (IST), sans preuve ni preuve.

Environ 30 000 femmes ont été détenues et examinées pendant la guerre, bien que la prostitution et les maladies vénériennes restent élevées autour des camps militaires.





Qu’a dit Margaret Atwood à propos de son livre et de son adaptation télévisée ?

S’exprimant en 2018, Atwood a admis qu’elle n’avait aucun contrôle sur l’adaptation télévisée de son roman.

Elle a déclaré: «Je pense que je devrais être terriblement stupide pour en vouloir parce que les choses auraient pu être bien pires.

«Ils ont fait un travail de pointe… le jeu d’acteur est génial, ils sont restés fidèles à l’ensemble central des locaux.

« C’est une série télévisée. Si vous allez avoir une série, vous ne pouvez pas tuer le personnage central et vous ne pouvez pas non plus laisser le personnage central s’échapper en sécurité dans l’épisode un de la saison deux. Ca ne va pas arriver.

« Rien de tout cela n’était sous mon contrôle. Même si j’avais fait une crise de colère et dit que vous ne pouvez pas faire cela, cela n’aurait eu aucune valeur légale. »

