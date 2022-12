Le conte de fées du Maroc en Coupe du monde continue avec la victoire du Portugal

Youssef En-Nesyri célèbre son célèbre but pour le Maroc. PATRICIA DE MELO MOREIRA/AFP via Getty Images

DOHA, Qatar – Le Maroc est devenu la première équipe africaine à atteindre une demi-finale de la Coupe du monde après avoir éliminé le Portugal et Cristiano Ronaldo en quarts de finale.

Youssef En-Nesyri a marqué le seul but d’une spectaculaire victoire 1-0 à Al Thumama et a privé le Portugal de ce qui aurait été une place dans le dernier carré pour la première fois depuis 16 ans.

Le Maroc, qui a fait expulser le remplaçant Walid Cheddira tard, a organisé une demi-finale contre la France ou l’Angleterre au stade Al-Bayt mercredi, où ils seront à nouveau soutenus par une foule féroce qui les a fait rugir devant le Portugal.

Réaction rapide

1. Le Maroc entre dans l’histoire en choquant le Portugal

Le Maroc a porté un coup dur au football africain et arabe en devenant la première équipe à atteindre une demi-finale de Coupe du monde. Tirés au sort dans un groupe avec la Belgique et la Croatie, et ayant changé d’entraîneur quelques mois avant le tournoi, ils espéraient simplement se qualifier pour les huitièmes de finale, mais ce qu’ils ont réalisé au Qatar est tout simplement remarquable.

Leur victoire choc à Al Thumama – quelques jours seulement après avoir surpris l’Espagne au deuxième tour – s’est déroulée dans une atmosphère de sifflets assourdissants à chaque fois que le Portugal avait le ballon. Et ils en ont eu beaucoup – touchant 80% de possession de balle à différents moments du match – mais le Maroc a bien défendu et, en particulier en première mi-temps, a profité de ses chances pour briser rapidement.

La tête d’En-Nesyri juste avant la mi-temps a été aidée par une erreur du gardien portugais Diogo Costa, qui est venu pour un centre dont il était loin, mais le Maroc était tellement assuré sur le ballon quand il l’avait, qu’il méritait pleinement son avance quand il est venu.

Le Maroc a terminé le match sans trois de ses quatre défenseurs habituels sur le terrain, mais se dirige vers les demi-finales après n’avoir concédé qu’un seul but en cinq matchs, et même c’était un but contre le Canada.

Attendez-vous à une défense plus féroce contre la France ou l’Angleterre en demi-finale mais, après avoir battu l’Espagne et le Portugal, le Maroc ressentira un autre choc.

2. Yahya Attiat-Allah caractérise l’esprit marocain

Ce fut un coup dur pour le Maroc d’avoir dû nommer une équipe sans le défenseur central de West Ham Nayef Aguerd et l’arrière latéral du Bayern Munich Noussair Mazraoui après que les deux se soient blessés contre l’Espagne.

À la place de Mazraoui, l’entraîneur Walid Regragui a choisi l’arrière gauche Yahya Attiat-Allah, un joueur de 27 ans qui a passé la majeure partie de sa carrière au Maroc, à l’exception d’un court passage en Grèce. Sur le papier, cela ressemblait à un déclassement majeur, mais ce n’était pas le cas.

Attiat-Allah, qui n’a remporté que sa huitième sélection, a poussé Diogo Dalot – qui a obtenu des passes décisives de l’arrière droit contre la Corée du Sud et la Suisse – et s’est avancé lui-même, croisant le ballon pour En-Nesyri pour marquer juste avant la mi-temps. Attiat-Allah a ensuite presque porté le score à 2-0 peu de temps après après une course fulgurante depuis le bord de sa propre surface de réparation pour se retrouver au bout d’une contre-attaque rapide.

Avec Dalot et Bruno Fernandes, le latéral droit du Portugal a été une force pendant la Coupe du monde et non seulement Attiat-Allah a annulé la menace, mais il a également créé la sienne. Si Mazraoui est apte pour la demi-finale, cela pourrait donner à Regragui un mal de tête de sélection, même s’il est sans aucun doute heureux d’avoir.

Cristiano Ronaldo est sorti du banc, mais n’a pas pu influencer le résultat. David Ramos – FIFA/FIFA via Getty Images

3. Le Portugal et Cristiano Ronaldo émoussés

Le Portugal a commencé le match avec une moyenne de trois buts par match au Qatar, mais malgré la majorité du ballon contre le Maroc, ils n’ont pas pu le faire compter. Huit joueurs différents ont marqué pour l’équipe de Fernando Santos lors de la Coupe du monde et c’était le mauvais moment pour presque tous d’avoir un jour de repos.

Fernandes a frappé la barre transversale, tandis que Joao Felix et Goncalo Ramos ont tous deux eu de bonnes occasions, mais le fanfaron offensif habile qui avait déchiré la Suisse en morceaux manquait. Bernardo Silva était bâclé sur le ballon et Fernandes était souvent évincé; Dalot était une menace de l’arrière droit contre la Corée du Sud et la Suisse, mais n’a trouvé qu’occasionnellement la place pour avancer ici.

Le Portugal a été à la fois bon et mauvais dans ce tournoi et ce fut une mauvaise journée, bien que le Maroc mérite un grand crédit pour avoir rendu si difficile la création de quelque chose de remarquable.

Cristiano Ronaldo, à nouveau nommé sur le banc, est entré en début de seconde période pour égale le record officiel de la FIFA pour le joueur international masculin le plus capé avec 196, mais même lui n’a pas pu trouver un dernier grand moment de la Coupe du monde. Si c’est la dernière fois que nous voyons l’un des grands joueurs de l’histoire sur cette scène, c’était une façon très douce de tirer sa révérence.

Le Portugal avait les joueurs pour atteindre une première demi-finale depuis 2006, mais pas la performance.

Notes des joueurs (1 = pire, 10 = meilleur)

le Portugal: Diogo Costa 3, Diogo Dalot 5, Raphaël Guerreiro 4, Pépé 6, Rubén Dias 6, Ruben Neves 4, Otavio 5, Bernardo Silva 6, Bruno Fernandes 6, João Félix 6, Gonçalo Ramos 5.

Remplaçants : Joao Cancelo 6, Cristiano Ronaldo 6, Rafael Leao 6, Vitinha 6, Ricardo Horta 6.

Maroc: Yassine Bounou 7, Achraf Hakimi 7, Yahia Attiyat-Allah 8, Romain Saiss 7, Jawad El Yamiq 7, Sofyan Amrabat 8, Azzedine Ounahi 7, Selim Amallah 7, Hakim Ziyech 7, Sofiane Boufal 7, Youssef En Nesyri 7.

Remplaçants : Achraf Dari 7, Walid Cheddira 6, Badr Benoun 7, Yahya Jabrane 6, Zakaria Aboukhlal 6.

Meilleurs et pires interprètes

MEILLEUR: Yahia Attiyat Allah

Entré dans l’équipe pour le blessé Mazraoui et a été exceptionnel à l’arrière gauche, marquant le but d’En-Nesyri.

Le pire : Diogo Costa

Le gardien portugais a commis une terrible erreur en offrant son but au Maroc.

Faits saillants et moments marquants

Youssef En-Nesyri a marqué un but célèbre pour le Maroc en première mi-temps.

Youssef En-Nesyri a marqué un but célèbre pour le Maroc en première mi-temps.

La réaction de Ronaldo après le but du Maroc

Et Cristiano Ronaldo n’y pouvait rien.,

Et Cristiano Ronaldo n'y pouvait rien.,

Cristiano Ronaldo était en larmes alors qu'il descendait le tunnel après la défaite du Portugal.

Après le match : Ce que les joueurs et les managers ont dit

Statistiques clés (fournies par ESPN Stats & Information)

– En début de match, le Maroc était sur une séquence de neuf matches sans défaite toutes compétitions confondues : la deuxième plus longue parmi les équipes encore en Coupe du monde. Croatie, 11 (6-0-5, WLD) ; Maroc 9 (6-0-3) ; Angleterre, 5 (3-0-2.)

– Le but d’En-Nesyri était le deuxième but de la tête jamais marqué par le Maroc dans l’histoire de la Coupe du monde. L’autre était également d’En Nesyri, lors de la Coupe du monde 2018 contre l’Espagne.

– Cristiano Ronaldo a égalé le record officiel d’apparitions masculines de la FIFA avec Bader Al-Mutawa du Koweït avec 196. Cependant, selon RSSSF, Soh Chin Ann (Malaisie) détient le record masculin de tous les temps avec 219.

– Le Marocain Sofyan Amrabat a remporté 41 possessions lors de la Coupe du monde 2022, le record de tous les joueurs du tournoi.

– Le Maroc avait 27% de possession de balle dans le match mais est devenu la première équipe africaine à accéder aux demi-finales de la Coupe du monde.

– Le Portugal a une fiche de 1-7-0 (WLD) lorsqu’il est mené à la mi-temps de la Coupe du monde. Leur seule victoire est venue contre la Corée du Nord en 1966 (5-3.)

– Les cotes d’avant-tournoi du Maroc pour se qualifier pour la demi-finale étaient de 35-1 au Caesars Sportsbook.

Suivant

Maroc: Incroyablement, une demi-finale de Coupe du monde contre l’Angleterre ou la France est la prochaine à l’ordre du jour au stade Al Bayt le 14 décembre à 22h00 heure locale / 14h00 HE.

Le Portugal: Cristiano Ronaldo et son équipe sont sortis et dans l’avion du retour.