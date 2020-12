Certains pourraient dire que c’est un miracle de Noël que 33 ans après sa date de sortie, Fairytale of New York est toujours en tête de la liste des chansons festives préférées de la nation.

La célèbre chanson des Pogues mettant en vedette Kirsty MacColl est en tête de la liste des meilleurs morceaux du pays à écouter au volant, montrant que l’amour des Britanniques pour les vieux classiques de Noël perdure.

Noël dernier par Wham! Il est également arrivé en tête de liste des chansons populaires, les jeunes générations ayant choisi All I Want For Christmas de Mariah Carey comme chanson principale.

Après plusieurs tentatives d’enregistrement et réécritures, la chanson des Pogues est sortie en 1987, mais n’a jamais réussi à atteindre la première place au Royaume-Uni.

Mais c’était toujours la chanson de Noël la plus jouée au 21e siècle.

La célèbre chanson des Pogues « Fairytale for New York » mettant en vedette Kirsty MacColl (photo de gauche avec le chanteur des Pogues Shane MacGowan) est en tête de la liste des meilleurs morceaux du pays à écouter au volant.

Le hit de 1987 a même battu Driving home for Christmas de Chris Rea dans l’étude sur les meilleures chansons de conduite

Au cours des années précédentes, Fairytale of New York a piqué des gens comme Mariah Carey, Wham! et Slade à la première place dans diverses listes – et une nouvelle étude a révélé qu’il l’a fait à nouveau.

Le hit de 1987 a même battu Driving home de Chris Rea pour Noël dans le quiz sur la chanson de conduite la plus populaire.

L’enquête de CarFinance 247 a révélé qu’un tiers des adultes britanniques ont choisi la chanson classique comme meilleure bande-son de conduite pendant la période de Noël.

L’enquête menée auprès de 2000 Britanniques a révélé qu’elle avait battu le coup de Chris Rea qui était finaliste à 28%.

Pan! Le classique de Noël Last Christmas figurait également dans la liste des 10 meilleurs

L’air festif populaire de Mariah Carey est également arrivé en tête de liste. Une personne sur trois âgée de 18 à 34 ans a déclaré que All I Want for Christmas était son premier choix de chansons à conduire

Les 10 meilleurs morceaux de conduite festifs révélés 1. Conte de fées de New York (Feat. Kirsty MacColl) – Les Pogues, Kirsty MacColl (30%) 2. Conduire à la maison pour Noël – Chris Rea (28%) 3. Noël dernier – Wham! (26%) 4. Tout ce que je veux pour Noël, c’est toi – Mariah Carey (24%) 5. Savent-ils que c’est Noël? – Aide à la bande (23%) 6. Ça commence à ressembler beaucoup à Noël – Michael Buble (20%) 7. Rockin ‘Around the Christmas Tree – Brenda Lee (19%) 8. Joyeux Noël à tous – Shakin ‘Steven (19%) 9. C’est la période la plus merveilleuse de l’année – Andy Williams (18%) 10. Laissez la neige! Laissez la neige! Laissez la neige! – Dean Martin (16%) Source: CarFinance 247

Mais le public plus jeune a quand même choisi Mariah Carey comme son premier morceau festif.

Une personne sur trois âgée de 18 à 34 ans a déclaré que tout ce que je veux pour Noël était son choix numéro un.

Louis Rix, co-directeur général de CarFinance 247, a déclaré: « Nous attendons tous avec impatience les acclamations de Noël cette année et il n’y a rien de tel qu’une chanson pour vous mettre dans l’ambiance.

«Bien que nous ayons été surpris de conduire à la maison pour Noël n’était pas le choix numéro un pour les voyages en voiture, nos recherches montrent que les classiques prévalent toujours.

Le célèbre tour de conte de fées de New York remonterait à un pari que les chanteurs ne pouvaient pas créer un air de Noël qui n’était pas « slushy », selon le magazine musical NME.

L’histoire de la chanson commence avec un immigrant irlandais jeté dans un « réservoir ivre » pour dormir après une frénésie de Noël.

En dormant hors de l’alcool, il entend un vieil homme chanter une vieille ballade irlandaise appelée The Rare Old Mountain Dew.

La chanson a provoqué une certaine controverse ces dernières années sur l’inclusion d’un lyrique considéré par beaucoup comme une insulte homophobe.

Cette année, Radio 1 diffusera une version alternative de la chanson à l’approche de Noël pour éviter d’offenser un public plus jeune qui est «particulièrement sensible» au langage «austère» de l’original.

Mais bien que ce soit la chanson de conduite de Noël préférée du pays, nous n’avons toujours pas tout à fait appris tous les mots, les paroles de Fairytale of New York étant en moyenne recherchées sur Google 22000 fois par mois.

Mais il semble que les chansons de Noël récentes ne soient pas aussi populaires que les anciens classiques qui dominaient le top 10 de l’enquête sur la conduite, Santa Tell Me d’Ariana Grande étant le choix le moins populaire.