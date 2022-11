Le conte de fées de Mattia Binotto a tourné au cauchemar à la barre de Ferrari

Mattia Binotto a progressé jusqu’au sommet chez Ferrari après avoir commencé comme ingénieur de groupe motopropulseur en 1995.

Mais, après que son conte de fées avec le cheval cabré s’est arrêté alors qu’il quittait son poste de patron de l’équipe italienne.

Binotto, qui a pris la direction de l’équipe en 2019 après avoir remplacé Maurizio Arrivabene, a connu un début de vie prometteur à la barre avec laquelle il est impliqué depuis plus de deux décennies.

Ayant eu un rôle énorme à jouer dans la refonte du moteur et du châssis de la voiture de Formule 1 pour la marque la plus célèbre au monde, la première année de Binotto à la tête du cheval cabré était pleine de promesses. Victoires à domicile Monza, Spa-Francorchamps et un 1-2 au Grand Prix de Singapour.

Mais, l’année suivante, 2020 s’est avérée beaucoup plus difficile pour l’Italien d’origine suisse.

La saison à succès de COVID a également été celle au cours de laquelle le quadruple champion de Formule 1 Sebastian Vettel a annoncé qu’il avait décidé de se séparer de Ferrari à la fin de la saison après l’échec des discussions sur une prolongation de contrat.

Binotto a choisi de remplacer l’Allemand par Carlos Sainz Junior, tout en étant également en tête de tableau alors que Ferrari a décidé de conclure un accord avec la Formule 1 concernant leur unité motrice.

La deuxième place de Charles Lecler sur le podium en Autriche a fini par être le meilleur résultat de la tenue italienne d’une saison au cours de laquelle Ferrari a terminé à la sixième position, un plus bas en quarante ans pour l’étalon-or de la course.

La saison 2021 était censée être l’année charnière de Binotto, mais il s’est avéré être une autre campagne au cours de laquelle Ferrari a été laissée à la poursuite de l’ombre alors que Red Bull et Mercedes ont proposé des véhicules à moteur ultra-compétitifs alors que le constructeur italien a dû rattraper son retard dès le début. dans la saison.

La course au titre étant à nouveau hors de portée, Ferrari a décidé de se concentrer sur la campagne 2022, qui a commencé par des victoires décisives.

Ferrari a montré du rythme alors que Leclerc était le toast de la ville après sa domination au premier tour. Le Monégasque a pris une avance substantielle grâce au doublé de Ferrari en lever de rideau à Bahreïn, un double podium en Arabie et un nouveau titre pour Leclerc en Australie.

Mais l’avance s’est évaporée alors que Ferrari était aux prises avec une situation difficile après une situation difficile allant des débâcles stratégiques aux problèmes de fiabilité du véhicule et une vague de colère des fidèles de Ferrari s’ensuivit, faisant monter la pression sur le joueur de 53 ans.

Pour aggraver les choses, Max Verstappen de Red Bull a frappé une tache violette pour renverser la saison avec un nombre record de victoires pour laisser Leclerc et l’équipe italienne manger de la fumée.

Des rumeurs circulaient selon lesquelles Binotto faisait face à la hache, mais Ferrari a balayé de telles affirmations, les rejetant comme sans fondement.

Mais, le 29 novembre 2022, Binotto a mis fin à son temps à la tête de sa Ferrari bien-aimée en signant la démission du constructeur italien de son rôle de patron de l’équipe.

