Le conte de fées de Luton continue après la promotion en Premier League

LONDRES – Luton Town a été promu en Premier League après avoir battu Coventry City 6-5 aux tirs au but après un match nul 1-1 nerveux au stade de Wembley. Luton a ouvert le score à la 23e minute pour ravir l’équipe ensoleillée de Wembley alors qu’Elijah Adebayo préparait Jordan Clark pour frapper à la maison alors que Coventry semblait stupéfait par l’occasion.

Cependant, les Sky Blues ont répondu en seconde période avec un fantastique but de contre-attaque qui a vu des hommes vedettes se combiner avec Viktor Gyokeres sur le tee de Gustavo Hamer pour tirer à la maison.

Après avoir été enfermé dans un match nul en prolongation à faible énergie, Luton semblait l’avoir arraché tard avec Joe Taylor bondissant sur une erreur défensive, mais VAR a estimé que le remplaçant avait commis un handball dans la préparation. Avec la fusillade bloquée dans la mort subite, c’est Luton qui l’a emporté avec une série de coups de pied époustouflants pour réserver sa place dans l’élite anglaise pour la première fois depuis 1992.

Réaction rapide

1. Le conte de fées du football de Luton Town continue

Pour ceux qui sont sortis victorieux au stade de Wembley samedi, ils savaient que le résultat serait transformateur pour l’avenir de leur club. Il y a un peu plus de cinq ans, Luton et Coventry ont partagé le butin lors d’un match de Ligue 2 qui les a aidés à obtenir leurs promotions éventuelles. Compte tenu de leur histoire récente, de leurs crises respectives – le fait que les deux se soient battus lors de l’événement le plus lucratif du football considère « un pour les romantiques » comme un euphémisme non négligeable. Avoir un minimum de 170 millions de livres sterling en jeu garantit une affaire à fort enjeu pour n’importe quel club. Mais particulièrement pour Luton et Coventry, étant donné que peu de temps s’est écoulé depuis que leur existence même semblait ténue.

Luton Town célèbre sa promotion en Premier League pour la saison 2023-24. (Photo de Richard Heathcote/Getty Images)

Alors que Coventry doit maintenant faire face au chagrin d’être juste à court, la Premier League peut célébrer son plus récent ajout – celui qui n’a pas vu le football de haut niveau depuis la formation de la division en 1992. Luton a défié les chances en obtenant une promotion avec un budget relativement minime. Ces dernières années, ils ont été trompeusement silencieux tout en opérant de manière extrêmement compétente. Maintenant, avec la promotion en Premier League et l’injection financière qu’elle apporte, il n’est pas trop exagéré de prétendre qu’ils peuvent suivre les moules de clubs comme Brentford ou Brighton & Hove Albion.

Toute personne présente sur les réseaux sociaux sera sûrement au courant de ce que Kenilworth Road apportera à la Premier League. Le plus petit stade à avoir jamais accueilli un match de Premier League – une extrémité à l’extérieur qui s’appuie de manière quelque peu intrusive sur les jardins des habitants. Leur présence est peu conventionnelle, mais leurs ambitions sont assez familières. Leur promotion et la richesse qui l’accompagne accéléreront leur déménagement dans le nouveau stade Power Court, un plus adapté au football de haut niveau. Ensuite, Luton en Premier League ne semblerait pas un fantasme aussi farfelu. Ils ont maintenant la possibilité de s’établir.

2. Pelly Ruddock Mpanzu entre dans l’histoire

Au milieu de l’atmosphère ravissante d’un stade de Wembley à guichets fermés et du plus grand prix du sport en jeu, Mpanzu semblait imperturbable au milieu du parc. Cool, composé et nerveux comme toujours, le milieu de terrain savait ce qui était en jeu – mais il ne l’a pas montré.

Pelly Ruddock Mpanzu a rejoint Luton Town en 2013 et est le premier joueur à jouer pour le même club de la Ligue nationale à la Premier League. À son arrivée, ils se sont entraînés sur un terrain public où les résidents promenaient leurs chiens lors des séances d’entraînement. Quelle histoire 📈 pic.twitter.com/clPXHxDsF1 — ESPN FC (@ESPNFC) 27 mai 2023

Le joueur de 29 ans est devenu le tout premier joueur à être promu du système anglais hors championnat à la Premier League avec le même club. Pour marquer davantage l’occasion, il a même dirigé son équipe en prolongation au stade de Wembley, assumant le brassard de Tom Lockyer, qui est tombé de manière inquiétante en 11 minutes sans contact avant d’être transporté à l’hôpital.

Mpanzu a tout vu depuis qu’il a rejoint Luton en tant que rejet de West Ham United en 2013. clubs, la capacité de Mpanzu à s’adapter à chaque niveau ne peut être sous-estimée. La confiance que Luton a installée dans le milieu de terrain ne peut pas non plus l’être. Chaque niveau de la pyramide du football nécessite un ensemble de compétences différent – ​​le système hors ligue pose un test physique beaucoup plus important, par exemple, mais Mpanzu a résisté à tout ce qui lui était lancé, comme en témoigne son affichage cool à Wembley samedi. Mpanzu n’est qu’un exemple parmi d’autres de la façon dont Luton a navigué de manière experte dans le système EFL dans son ascension fulgurante à partir du cinquième niveau.

Adebayo, qui a habilement préparé Clark pour le premier but, jouait au football de la Ligue 2 récemment en 2021 avec Walsall. Clark lui-même a subi un changement de poste à la Joelinton après son déménagement d’Accrington Stanley sous l’ancien patron Nathan Jones. Luton a fait preuve d’un savoir-faire miraculeux dans la progression des joueurs du niveau inférieur. Compte tenu du prix financier de leur promotion en Premier League, cela n’est peut-être plus nécessaire – mais il est peu probable que leur politique change.

3. Coventry peut-il rebondir ?

Coventry est dans un état nettement supérieur à celui du début de la saison 2022-23. Leur situation financière est enfin stable et le régime de propriété est celui que les partisans peuvent se rallier à soutenir. Le club a été galvanisé par les efforts continus du manager Mark Robins et du nouveau propriétaire Doug King, qui ont rendu le club sans dette après son rachat en janvier.

La stabilité retrouvée a donné au club une base pour faire en sorte que le statut de Premier League ne soit plus un rêve farfelu. Mais cet été est susceptible de répondre aux questions de savoir s’ils peuvent immédiatement rebondir après la déception de la défaite à Wembley.

Les hommes vedettes Gyokeres et Hamer ont joué un rôle déterminant dans le succès de l’équipe de Robins cette saison et avec le club restant dans le championnat pour une autre saison, ils pourraient bien avoir gâché leurs chances de garder les deux à bord à l’avenir. Robins a transformé les deux en joueurs capables de créer quelque chose à partir de rien. Ne cherchez pas plus loin que leur brillante compréhension en combinaison pour le but de nivellement contre Luton. Gyokeres a marqué 21 buts et aidé 11 en saison régulière tandis que Hamer en a marqué 10 sur les deux fronts. Ce dernier a marqué les deux buts de Coventry en barrages et a été une surprise relative avec ses exploits en avant du milieu de terrain.

Robins a montré dans son passage en tant que patron qu’il investit dans la continuité. Il se battra le plus durement pour garder ses hommes clés au club pendant l’été. Et si le club parvient à conserver son duo de stars, cela montrera le chemin parcouru par le club depuis que son existence même semblait menacée il y a quelques années à peine.

Meilleurs et pires interprètes

MEILLEUR

Elijah Adebayo, FW, ville de Luton : Une épine constante dans le flanc de Coventry. A fourni une superbe passe décisive pour le premier but et a failli marquer à quelques reprises.

Viktor Gyokeres, FW, ville de Coventry : Le meilleur buteur de Coventry a pris vie en seconde période et a préparé Hamer pour l’égalisation. Il était essentiel au style de contre-attaque de son équipe.

Jordan Clark, MF, ville de Luton : Était un fil sous tension au milieu de terrain et a aidé à faire avancer Luton. Envoyé son objectif de manière experte.

PIRE

Kyle McFadzean, DF, ville de Coventry : Intimidé par Adebayo avant le premier but.

Kasey Palmer, MF, ville de Coventry : Entré en tant que remplaçant à la 80e minute et a été retiré 12 minutes après la prolongation sans aucun effet sur le match.

Fankaty Dabo, DF, ville de Coventry : Entré en tant que remplaçant et n’a pas eu d’impact sur le match avant de rater le penalty décisif.

Faits saillants et moments marquants

Après avoir gagné aux tirs au but, Luton Town a été promu en Premier League.

« LUTON TOWN SERA UN CLUB DE PREMIER LEAGUE LA SAISON PROCHAINE ! » Le moment où le club a obtenu une promotion à Wembley 😱 pic.twitter.com/IIn6AK8eQb — ESPN FC (@ESPNFC) 27 mai 2023

Kenilworth Road, à Luton, accueillera certaines des meilleures équipes du monde la saison prochaine.

Luton Town vient de battre Coventry City pour accéder à la Premier League 😮 Il y aura des matchs de Premier League à Kenilworth Road la saison prochaine 🏟 SCÈNES ! pic.twitter.com/vx8CMjTvgX — ESPN FC (@ESPNFC) 27 mai 2023

Le parcours de Luton dans la pyramide du football anglais jusqu’à la Premier League a été remarquable.

Luton Town est passé de la non-ligue à la Premier League en seulement neuf ans 😮 -2014 : Monté en Ligue 2

-2018 : Monté en Ligue 1

-2019 : Promu au Championnat

-2023 : Promu en Premier League Quelle histoire 📈 pic.twitter.com/laGXmsXVPu — ESPN FC (@ESPNFC) 27 mai 2023

Après le match : Ce que les managers et les joueurs ont dit

