Le contact léger de Biden avec Netanyahu avait du sens, disent les experts.

Alors que la violence faisait rage entre Israël et le Hamas pendant 10 jours, le président Biden s’est entretenu avec Benjamin Netanyahu, le Premier ministre israélien, six fois en privé, dans des conversations au cours desquelles il l’a pressé de répondre à une simple question: «Comment cela se termine-t-il?»

La tactique de M. Biden était d’éviter la condamnation publique du bombardement israélien de Gaza – ou même un appel public à un cessez-le-feu – afin de constituer un capital avec M. Netanyahu et ensuite d’exercer des pressions en privé le moment venu, selon deux des personnes familiarisées avec les débats internes de l’administration.

Lors de conversations privées, M. Biden et d’autres responsables américains ont réaffirmé aux Israéliens qu’ils avaient atteint des objectifs militaires importants contre le Hamas, le groupe militant qui a tiré des milliers de roquettes sur Israël depuis Gaza, notamment en ciblant ses réseaux de tunnels. M. Biden a demandé à M. Netanyahu quel était son objectif et ce qui lui permettrait de dire qu’il l’avait atteint afin qu’une guerre plus courte soit possible, plutôt qu’un conflit militaire prolongé.

En réponse, selon les personnes familiarisées avec les discussions, M. Netanyahu n’a pas exposé les objectifs spécifiques qu’il devait accomplir avant d’accepter un cessez-le-feu.