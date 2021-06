Le contact extraterrestre pourrait «mettre fin à la vie sur Terre», car ils sont forcément plus avancés que nous, selon des scientifiques

Le contact avec les extraterrestres pourrait à terme « mettre fin à la vie sur Terre » et nous ne devrions pas chercher à communiquer avec eux car cela risque de « mettre en danger l’humanité », selon les experts.

Leurs craintes viennent après qu’il a été révélé La NASA enquête désormais activement sur les ovnis et comme une bombe, le rapport du renseignement américain est sur le point de NE PAS exclure l’existence d’une vie extraterrestre.

Un contact ALIEN pourrait finalement «mettre fin à la vie sur Terre», craignent certains scientifiques[/caption]

Le physicien Mark Buchanan a écrit un article dans le Washington Post qui faisait référence à des vidéos du ministère de la Défense – dont une qui montrait des avions de la Marine rencontrant des « phénomènes aériens non identifiés ».

Les clips de l’étourneau – qui a fait les gros titres du monde entier – inclus des objets volant à des vitesses et dans des directions qui ne sont pas possibles pour un vol artificiel.

Cependant, il serait dangereux de supposer que d’éventuels visiteurs d’une autre planète arrivent en paix, selon un groupe d’astronomes cité dans l’article d’opinion de Buchanan.

« Il y a de fortes chances que nous soyons tous reconnaissants de n’avoir encore aucune preuve de contact avec des civilisations extraterrestres », écrit Buchanan.

« Tenter de communiquer avec des extraterrestres, s’ils existent, pourrait être extrêmement dangereux pour nous.

« Nous devons déterminer si c’est sage – ou sûr – et comment gérer de telles tentatives de manière organisée. »

Joe Gertz, astronome à la recherche d’intelligence extraterrestre (SETI), craint que les tentatives de communication avec des extraterrestres ne déclenchent « la mise en danger imprudente de toute l’humanité ».

Buchanan a ensuite averti que les êtres d’autres plans sont susceptibles d’être plus avancés que les humains, ce qui en fait une menace encore plus grande.

Cependant, certains scientifiques pensent que le contact extraterrestre pourrait profiter à l’humanité grâce à l’utilisation de la technologie extraterrestre, qui à son tour pourrait améliorer la durabilité de la planète et aider à guérir les maladies.

Capture d’écran de la vidéo d’OVNI « Gimbal » qui comprend des pilotes de l’US Navy s’exclamant « regardez cette chose ! »[/caption]

Mark Buchanan prévient que les êtres d’autres plans sont probablement plus avancés que les humains[/caption]

Les responsables du renseignement américain ont reçu l’ordre de constituer un dossier sur OVNI pour le Congrès après la fuite d’une série de vidéos filmées par le personnel de l’US Navy et de l’Air Force – et le rapport doit être publié ce mois-ci.

Le dossier dirait que le Le Pentagone ne peut pas expliquer quelque 120 observations fabriqués par le personnel de la marine américaine au cours des deux dernières décennies – mais cela conclura qu’ils ne sont pas des technologies connues.

Les hauts fonctionnaires informés des conclusions ont déclaré que, comme le rapport n’est pas concluant, le le gouvernement n’a pas pu exclure définitivement les théories des vaisseaux spatiaux extraterrestres.

Les ovnis – désormais plus communément appelés dans les cercles scientifiques et du renseignement sous le nom de phénomènes aériens non identifiés (UAP) – sont passés de théories du complot marginales à un véritable problème de sécurité.

Nasa Les commentaires du chef Nelson ne font que renforcer à quel point la question des ovnis est prise au sérieux à tous les niveaux de l’administration américaine.

Il a déclaré à CNN: « J’ai parlé à ces pilotes de la marine et ils sont sûrs d’avoir vu quelque chose de réel, et bien sûr, nous avons vu les vidéos de leurs jets. »

De nombreuses vidéos divulguées ont émergé montrant d’étranges rencontres entre des avions de guerre américains et des navires de guerre – la plus récente montrant l’USS Omaha étant envahi par jusqu’à 14 ovnis.





Les responsables américains ont commencé à prendre la mesure sans précédent de confirmer l’authenticité des images alors que les appels se multiplient aux États-Unis pour une divulgation généralisée afin de comprendre ce que les gouvernements du monde cachent sur les ovnis.

Les théories concurrentes sur les vidéos étranges continuent de faire rage – certaines ancrées sur Terre affirmant que les vidéos capturent des avions ou des drones militaires jamais vus auparavant, tandis que d’autres prétendent qu’elles montrent des engins d’un autre monde éventuellement pilotés par des extraterrestres.

D’autres cependant sont plus sceptiques et parfois même dédaigneux, affirmant que les vidéos bizarres peuvent être simplement des astuces de caméra, des phénomènes naturels ou même de purs canulars.