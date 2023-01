Le contact de Lamar Jackson est-il un problème pour les Ravens ? | PARLER

Lamar Jackson a raté son 14e entraînement consécutif en raison de sa blessure au genou. Les Ravens de Baltimore ont décroché une place en séries éliminatoires de l’AFC. Cependant, Lamar est dans la dernière année de son contrat de recrue. L’entraîneur-chef John Harbaugh a été interrogé sur l’état de santé de Lamar aujourd’hui, en disant: “Je vais probablement laisser ça de côté.” Je vais juste me concentrer sur le jeu, me préparer à entraîner nos gars et préparer nos gars à jouer le match. Emmanuel Acho, Joy Taylor, LeSean McCoy et David Helman discutent pour savoir si le contrat de Lamar est un problème pour Baltimore.



