Le consultant décrit les étapes pour atteindre les objectifs socialement responsables

Les investissements durables devenant une partie de plus en plus importante de l’agenda international, la pression s’exerce sur les entreprises pour s’assurer qu’elles ont une stratégie appropriée en place.

BlackRock – le plus grand gestionnaire d’actifs au monde et précurseur des investissements durables – a été accusé la semaine dernière d’incohérence dans son agenda ESG. ESG est synonyme de gouvernance environnementale, sociale et d’entreprise et fait référence à un ensemble de normes qui mesurent la performance d’une entreprise dans des domaines tels que les émissions de carbone et la responsabilité sociale.

Il a été constaté que la société d’investissement avait des liens avec une société indonésienne d’huile de palme, ce qui a de nouveau soulevé des inquiétudes quant à d’éventuels angles morts dans le processus d’investissement ESG. Mais selon le cabinet de conseil Asia Research and Engagement (ARE) basé à Singapour, les entreprises peuvent prendre plusieurs mesures pour s’assurer que leur stratégie ESG est prise en compte et cohérente.