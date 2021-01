Les États-Unis prévoient de placer leur empreinte dans ce décor pittoresque.

L’ambassadeur américain au Maroc, David T. Fischer, a participé dimanche à une cérémonie à Dakhla, première étape officielle pour ouvrir un consulat, marquant un tournant pour le territoire contesté et étroitement contrôlé en Afrique du Nord.

L’action américaine reconnaît l’autorité du Maroc sur le pays – en échange de la normalisation des relations avec Israël.

Fischer a été rejoint par le plus haut responsable du département d’État de la région, David Schenker. Les deux diplomates portaient des robes marocaines blanches.

« Notre voyage à Dakhla aujourd’hui est une autre étape historique de plus de 200 ans d’amitié entre le Royaume du Maroc et les États-Unis d’Amérique », a déclaré l’ambassade américaine sur le compte Twitter du Maroc.

Alors que ce changement de politique étrangère américaine frustre les Sahraouis autochtones qui ont cherché l’indépendance du Sahara occidental pendant des décennies, d’autres voient de nouvelles opportunités pour le commerce et le tourisme qui donneront un coup de pouce bienvenu à la région et aux villes côtières ensoleillées telles que Dakhla.

S’exprimant lors de la réunion, l’ambassadeur américain a déclaré que l’ouverture d’un consulat est un atout pour les États-Unis, leur permettant de « bénéficier davantage du positionnement stratégique du Maroc en tant que centre commercial en Afrique, en Europe et au Moyen-Orient ». Les projets d’investissement et de développement profiteront à la région, a-t-il ajouté.

Un portrait du roi du Maroc Mohammed VI, agitant derrière ses lunettes de soleil, est suspendu à l’arc crénelé qui accueille les personnes arrivant à Dakhla. Le visage du roi est aligné sur une carte montrant le Sahara occidental comme partie intégrante du Maroc.

Le Maroc a annexé l’ancienne colonie espagnole en 1975, déclenchant une guerre de 16 ans puis 30 ans d’impasse diplomatique et militaire entre le Maroc et le Front Polisario, une organisation qui lutte pour l’indépendance du Sahara Occidental et soutenue par l’Algérie. Le différend territorial de longue date a limité les liens du Sahara occidental avec le monde extérieur.

Khatat Yanja, chef du conseil régional de Dakhla, attend avec impatience l’arrivée des États-Unis, ouvrant sa ville à de nouveaux marchés et attirant plus de touristes pour profiter des plages, des produits locaux et des couchers de soleil à couper le souffle. Il a exprimé l’espoir d’un investissement américain dans le tourisme, les énergies renouvelables, l’agriculture et en particulier la pêche.

« Nous apprécions un tel geste », a déclaré Yanja du futur consulat. «Cela ouvrira un tout nouveau chapitre lorsqu’il s’agira d’investir dans cette région en embauchant du personnel et en créant plus de ressources. Cela ouvrira également plus de portes au commerce international. «

Le principal port de pêche est la pierre angulaire de l’économie locale, employant 70% de la main-d’œuvre de Dakhla. Selon le directeur du port Bintaleb Elhassan, des milliers de bateaux apportent 500 000 tonnes de poisson par an pour des exportations d’une valeur de 2,2 milliards de dirhams (249 millions de dollars) par an.

Sous des troupeaux de goélands qui klaxonnent, les pêcheurs traînent les sardines et le maquereau vers des entrepôts où les prises sont vendues aux enchères dans des bacs soigneusement doublés. Dans les usines de transformation voisines, des rangées de femmes, y compris des migrants de toute l’Afrique, nettoient et trient le poisson.

Le Maroc contrôle strictement la région. Lors d’une récente visite à Dakhla, les autorités ont surveillé de près un journaliste de l’Associated Press, comme le font souvent les visiteurs et les résidents.

Le secrétaire d’État adjoint américain David Schenker s’est rendu samedi à Dakhla et la plus grande ville du Sahara occidental, Laayoune. On s’attend à ce que lui et le ministre marocain des Affaires étrangères Nasser Bourita dévoilent dimanche un avant-poste diplomatique temporaire.

Alors que le consulat ne devrait pas ouvrir avant six à douze mois, le voyage de Schenker est un moyen pour les États-Unis de renforcer leur engagement au Sahara occidental avant que le président Donald Trump ne quitte ses fonctions.

Le gendre de Trump, Jared Kushner, a aidé à obtenir un accord de normalisation entre le Maroc et Israël annoncé le mois dernier, dans le cadre d’une série d’accords historiques qui, en retour, ont gagné les pays arabes de grandes faveurs de Washington.

Trump a déclaré que le but du consulat du Sahara occidental serait de « promouvoir les opportunités économiques et commerciales dans la région », qui a à peu près la taille du Colorado et qui aurait d’importantes ressources pétrolières et minérales offshore.

Le représentant du Front Polisario auprès des Nations Unies, Sidi Omar, a appelé samedi la prochaine administration du président élu américain Joe Biden à annuler la décision de Trump.

« Les Etats-Unis ne peuvent pas à la fois soutenir le rôle de l’ONU dans la résolution du conflit au Sahara Occidental et approuver la souveraineté marocaine », a tweeté Omar.

L’économie du Sahara occidental est dirigée par le Maroc, qui a construit la plupart des infrastructures de la région et a encouragé les Marocains à s’y installer. Mais les Nations Unies et la plupart des gouvernements du monde ne reconnaissent pas la souveraineté marocaine sur le pays, ce qui limite la capacité du Maroc à exporter ses ressources et complique les accords commerciaux.

Pour de nombreuses personnes à Dakhla, du moins pour celles autorisées à parler aux journalistes en visite, les préoccupations locales semblent l’emporter sur les préoccupations géopolitiques. Les résidents se rendent au travail, vendent des clémentines, achètent des bijoux, dégustez des spécialités locales dans les cafés-terrasses et batifolent avec leurs chiens sur des plages tranquilles.

La reconnaissance par les États-Unis du Sahara Occidental en tant que Maroc a été critiquée par l’ONU et les alliés de l’Amérique. Des observateurs africains ont déclaré que cela pourrait déstabiliser la région au sens large car elle lutte déjà contre les soulèvements islamiques et le trafic de migrants.

Cette décision a particulièrement mis en colère les sahraouis, qui veulent un référendum sur l’avenir du territoire, et l’Algérie voisine, qui accueille des réfugiés sahraouis et soutient le Polisario. Schenker s’est également rendu en Algérie ces derniers jours.

Les États-Unis rejoindront un nombre restreint mais croissant de pays ayant des consulats sur leur territoire, dont le plus récent représente la Gambie.

«La Gambie est reconnaissante du soutien du Maroc, notamment pour la construction du nouveau bâtiment du ministère des Affaires étrangères en Gambie. Le Maroc continue également d’accorder des bourses d’études aux étudiants gambiens », a déclaré le consul général Ousmane Badjie à l’AP dans son bureau, qui présente également un portrait du roi marocain.

Des militants sahraouis ont manifesté dans plusieurs villes espagnoles et françaises à propos de la décision américaine, mais Washington n’a pas immédiatement répondu à leurs préoccupations lorsque le département d’État a officiellement annoncé son intention de créer un consulat le 24 décembre. ouvrir.

Le secrétaire d’Etat Mike Pompeo a seulement déclaré que les Etats-Unis « continueront à soutenir les négociations politiques pour résoudre les problèmes entre le Maroc et le Polisario dans le cadre du plan d’autonomie du Maroc ».

Matthew Lee à Washington et Angela Charlton à Paris ont contribué à ce rapport.