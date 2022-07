Le consul chinois conseille l’Occident sur l’Ukraine

Le diplomate a publié un mème utile opposant l’approche de la Chine à l’Ukraine à celle de l’Occident

Un responsable consulaire chinois en Irlande du Nord a opposé lundi l’approche de Pékin face à la crise en Ukraine à celle des États-Unis et de ses alliés, en particulier ceux d’Europe occidentale confrontés à des pénuries d’énergie en raison des effets de leurs embargos anti-russes. Zhang Meifang a déjà servi aux États-Unis et au Canada, et est l’un des nombreux diplomates chinois qui en sont venus à utiliser des mèmes et des dessins animés pour communiquer avec l’Occident.

Alors que la Chine plaide pour une fin négociée des hostilités en Ukraine, la réponse de l’Occident est de se doucher moins car cela agacerait d’une manière ou d’une autre le président russe Vladimir Poutine, selon un mème Zhang posté sur Twitter.

Actuellement consul général de Chine à Belfast, Zhang a précédemment occupé le poste de consul général adjoint à New York et à Toronto, selon sa biographie officielle.

Elle avait posté un autre meme avec la même punchline samedi, disant cette fois aux Européens que “Les Américains ne paieront pas vos factures de gaz.”

Allez les Européens, les Américains ne paieront pas vos factures de gaz. pic.twitter.com/Xc8NhiwThE — Zhang Meifang张美芳 (@CGMeifangZhang) 23 juillet 2022

Les mèmes de Zhang faisaient référence à la campagne du gouvernement allemand exhortant sa population à se doucher moins, afin d’économiser de l’énergie, de l’eau et du gaz – dont la plupart étaient importés de Russie. Berlin a présenté le changement de comportement comme étant également plus vert et plus sain. Un sondage rendu public la semaine dernière indiquait que plus de 60 % des Allemands avaient suivi les conseils du gouvernement.

La “ne laver que quatre parties du corps” meme n’était pas le seul zinger que Zhang a choisi de tweeter lundi. Elle aussi partagé une caricature politique du China Daily, dépeignant l’OTAN comme un couteau suisse de fabrication américaine, avec ses nombreux outils ensanglantés à la suite d’interventions au nom de “la liberté, la démocratie et les droits de l’homme”.

Commentant le récent lancement d’un nouveau module pour la station spatiale chinoise, Zhang a retweeté un Mème PNJ posté par Yi Cao, sa collègue au Liban et une autre Chinoise au franc-parler “guerrier loup” diplomate.

Les responsables de Pékin ont expérimenté une approche plus pointue dans la communication avec l’Occident ces dernières années. La voix la plus importante dans cet effort a été le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Zhao Lijian, surtout connu pour avoir repoussé de manière agressive les accusations américaines sur l’origine de Covid-19.

Plus tôt ce mois-ci, Zhao a aiguilleté les États-Unis avec des photos comparant l’évacuation américaine de Kaboul vers la Chine envoyant de l’aide humanitaire à l’Afghanistan. En avril, lorsque Washington a cherché à faire pression sur la Chine pour qu’elle dénonce la Russie à propos du conflit ukrainien, Zhao a répondu en partageant une caricature représentant une main aux couleurs du drapeau américain tenant un pistolet sur la tempe de quelqu’un, avec la légende “Prenez (mon) côté !”