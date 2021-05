Le constructeur naval Brunswick voit une forte demande alors que les acheteurs se diversifient, selon le PDG

Le fabricant de bateaux Brunswick se précipite pour répondre à la demande alors que de plus en plus de gens s’intéressent à la navigation de plaisance, a déclaré vendredi le PDG David Foulkes.

L’exécutif a déclaré à Jim Cramer de CNBC que les ventes de bateaux de Brunswick avaient augmenté à deux chiffres en trois trimestres consécutifs, ajoutant que les acheteurs étaient de plus en plus diversifiés en termes d’âge, de sexe et de race.

«Le Freedom Boat Club compte maintenant 35% de ses membres sont des femmes, ce qui est extrêmement différent de la participation à la navigation de plaisance par rapport à ce que nous avions il y a encore quelques années», a déclaré Foulkes dans une interview à «Mad Money», faisant référence au club nautique de Brunswick, réservé aux membres. acquis en 2019. « Je pense que c’est une période très, très favorable pour nous et pour l’ensemble de l’industrie. »

Brunswick a déclaré jeudi que les ventes de bateaux avaient bondi de 44% au premier trimestre sur une base annuelle. Les revenus des bateaux, qui représentaient un tiers des activités de Brunswick au cours du trimestre, ont augmenté de 12% par rapport aux niveaux d’avant la pandémie.

Foulkes a déclaré que c’était le début d’un nouveau cycle pour Brunswick, dont les marques de bateaux comprennent Sea Ray, Bayliner et Boston Whaler. L’entreprise de 8,3 milliards de dollars construit également des moteurs et d’autres pièces pour les motomarines.

Les fermetures de l’époque de la pandémie ont stimulé la participation à des activités de plein air, car de nombreux Américains et personnes à l’étranger ont cherché de nouvelles façons de se divertir. Des tendances de travail plus flexibles ont également rendu le temps passé sur l’eau plus accessible pour de nombreuses personnes en dehors des week-ends, augmentant ainsi la valeur d’être propriétaire d’un bateau, a ajouté Foulkes.

Foulkes a également déclaré que les stocks de Brunswick étaient en baisse d’environ 41% chez les concessionnaires, amplifiés par la forte demande sur les marchés américain, européen, australien et néo-zélandais.

L’entreprise a ajouté 1 000 travailleurs de plus à ses effectifs au dernier trimestre. Foulkes a noté que Brunswick veut continuer à développer sa main-d’œuvre en tant que capacités dans les usines du monde entier.

« Nous pensons que ce sera 2023 ou 2024 avant de pouvoir reconstituer matériellement ces stocks, et nous prévoyons être essentiellement en pleine production en gros pendant toute cette période, non seulement pour satisfaire ces niveaux historiques de demande au détail, mais aussi pour remplir notre pipeline. toute la période », a déclaré Foulkes.