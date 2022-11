Le constructeur de Jeep Stellantis s’attend à ce que l’inflation des matières premières diminue l’année prochaine

Constructeur automobile Stellantide s’attend à ce que les coûts d’inflation des matières premières diminuent l’année prochaine après des augmentations importantes pendant la pandémie de coronavirus, a déclaré jeudi le directeur financier Richard Palmer aux investisseurs.

La flambée des coûts des matières premières critiques utilisées par les constructeurs automobiles tels que l’acier, l’aluminium et d’autres pour les batteries de véhicules électriques a été largement compensée par les prix record des véhicules neufs, amortissant les marges des constructeurs automobiles. Mais comme les prix augmentent lentement, les coûts n’ont pas encore suivi.

Palmer a déclaré qu’il s’attend à ce que les prix favorables des véhicules neufs se poursuivent l’année prochaine, mais a déclaré que l’inflation pourrait continuer à toucher d’autres parties de la chaîne d’approvisionnement du constructeur automobile.

“Ce que nous verrons en 2023, c’est un impact plus faible de l’inflation des matières premières que celui que nous avons vu cette année. Donc, l’entité de l’impact de l’inflation, je pense, sera plus faible en 2023”, a-t-il déclaré lors de la discussion sur le troisième- chiffre d’affaires et livraisons du trimestre. “L’inflation peut être élevée sur d’autres éléments de la courbe des coûts, mais ils sont d’une entité inférieure par rapport aux matières premières cette année.”