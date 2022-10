Le constructeur de fusées Astra Space reçoit un avertissement de radiation du Nasdaq

Astra, un petit constructeur de fusées en difficulté, a révélé vendredi avoir reçu un avertissement de radiation du Nasdaq après que son action ait passé 30 jours consécutifs en dessous de 1 dollar par action, une violation des exigences de la bourse.

La société dispose de 180 jours pour relever le cours de son action ou faire face à la radiation, selon un dépôt réglementaire.

L’action Astra a clôturé vendredi à 59 cents par action, en baisse de plus de 90 % cette année et de plus de 95 % par rapport à son sommet de 52 semaines de 13,58 $. La société a fait ses débuts au Nasdaq en juillet 2021 via une fusion avec une société d’acquisition à vocation spéciale.

Astra n’a pas renvoyé immédiatement la demande de commentaires vendredi sur l’avertissement de radiation.

Le constructeur de fusées a été aux prises avec des pertes trimestrielles et a déclaré en août qu’il suspendait ses vols pour le reste de l’année.

“La possibilité de commencer les lancements commerciaux en 2023 dépendra du succès de nos vols d’essai” pour un nouveau système de fusée, a déclaré le PDG Chris Kemp lors de la conférence téléphonique du deuxième trimestre de la société.

Astra fait également face à une enquête de la Federal Aviation Administration sur l’échec du lancement d’une fusée en juin qui transportait une paire de satellites pour la mission TROPICS-1 de la NASA. La société n’a pas été en mesure de livrer les satellites en orbite et la NASA a suspendu les deux lancements restants qu’elle avait contractés auprès d’Astra.

– Michael Sheetz de CNBC a contribué à ce rapport.