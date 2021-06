Le constructeur de bateaux Brunswick voit ses revenus augmenter mais fait face à de faibles niveaux de stocks: PDG

Le constructeur de bateaux Brunswick aura des stocks faibles d’ici la fin de 2021, car il continue de connaître une forte croissance de ses revenus et de la demande des consommateurs, a déclaré vendredi le PDG de Brunswick, David Foulkes, à CNBC.

Alors que Foulkes a déclaré qu’il s’attend à ce que Brunswick atteigne ses prévisions de production pour 2021, il a noté que l’entreprise se remet toujours des perturbations de la chaîne d’approvisionnement et des pénuries de main-d’œuvre induites par la pandémie.

« Nous produisons autant que possible, mais nous serons toujours dans une situation de stocks très bas d’ici la fin de cette année », a déclaré Foulkes lors de l’émission « Power Lunch » de CNBC. Il a déclaré qu’il faudrait probablement plus de deux ans pour répondre à la demande de détail et remplir le pipeline de l’industrie aux taux de production actuels.

« Nous avons terminé l’année dernière avec des niveaux de stocks inhabituellement bas, et nous sommes évidemment une entreprise très saisonnière, nous produisons donc assez constamment tout au long de l’année, mais nous avons besoin de stocks pour répondre aux besoins de la haute saison des ventes, qui est vraiment maintenant pour les marchés du Nord », a expliqué l’exécutif. « Il s’agit donc davantage d’un transport de stocks qui a été créé l’année dernière en combinaison avec des niveaux énormes de demande de détail. »

Il a déclaré que Brunswick était «créatif» pour obtenir la main-d’œuvre dont il avait besoin et produisait «très efficacement et très efficacement» pour faire face aux diverses perturbations.

Foulkes a déclaré que Brunswick connaît une forte croissance des revenus, les revenus globaux de l’entreprise ayant augmenté de plus de 40 % au premier trimestre. Il a noté que son activité de moteurs représente désormais plus de 45% du marché américain. Le constructeur de bateaux est la plus grande entreprise de navigation de plaisance au monde, avec 17 marques, dont Mercury Marine, Boston Whaler et Freedom Boat Club.

Les ventes de bateaux ont grimpé en flèche l’année dernière pendant la pandémie, car de nombreux Américains se sont adaptés à des environnements de travail flexibles qui permettaient aux gens de passer plus de temps à l’extérieur, et la demande a continué d’augmenter au premier semestre 2021. Les ventes de bateaux, de produits marins et de services aux États-Unis ont atteint un sommet de 13 ans en 2020 à 47 milliards de dollars, soit une augmentation de 9 % par rapport à l’année précédente, selon le Association nationale des fabricants de bateaux.

Depuis, les concessionnaires ont du mal à maintenir leurs stocks, les fabricants augmentant leur capacité de production pour répondre à la demande des consommateurs.