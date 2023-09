Le constructeur chinois de voitures électriques Nio lance un smartphone Android

Nio est la première marque chinoise de voitures électriques haut de gamme à lancer son propre smartphone, que Li a déclaré que la société avait développé en un an environ. Les constructeurs de voitures électriques en Chine ont cherché à faire du divertissement embarqué et de la connectivité des téléphones portables un argument de vente pour leurs véhicules.

« Je pense que cette partie des utilisateurs est très susceptible d’utiliser ce nouveau formulaire [of device] lorsqu’ils changent de téléphone », a déclaré Li selon une traduction de CNBC, citant les performances globales du téléphone et la connectivité de la voiture.

Il a déclaré à CNBC que parmi les utilisateurs de Nio sur lesquels la société réalise des bénéfices, plus de la moitié sont des utilisateurs d’iPhone, tandis que l’autre moitié utilise des téléphones Android phares de Huawei et d’autres marques.

Le smartphone Nio permet également aux utilisateurs de se connecter de manière plus transparente à la voiture, par exemple lors de la transition entre le téléphone et le véhicule lors de réunions en ligne, a-t-il déclaré.

Le nouvel appareil est une opportunité pour Nio de gagner plus d’argent par utilisateur.

« Nous accordons plus d’attention à la valeur que chaque utilisateur apporte à l’ensemble de notre marque, et il est plus pratique de connecter les utilisateurs. C’est également plus efficace qu’avant », a déclaré M. Li. « Ce que nous recherchons, c’est l’expérience automobile et l’expérience émotionnelle que nous pouvons offrir à nos utilisateurs. »

Le téléphone est disponible pour tous les consommateurs en Chine, pas seulement pour ceux qui possèdent des voitures Nio, a ajouté Li.

Il a souligné que l’application téléphonique Nio compte 600 000 utilisateurs actifs par jour, soit environ 1,5 fois le nombre d’utilisateurs de voitures.