Le constructeur chinois de véhicules électriques Xpeng lance un concurrent du système Full Self Driving de Tesla

Xpeng a lancé une fonctionnalité qui permet à ses voitures de naviguer de manière semi-autonome dans les environnements urbains, marquant son dernier défi pour le géant américain des véhicules électriques Tesla.

La start-up chinoise a annoncé lundi qu’elle pilotait une fonctionnalité connue sous le nom de City NGP, qui signifie pilote guidé par navigation.

Xpeng affirme que City NGP permettra au véhicule d’effectuer une “gamme complète de tâches de conduite”, y compris la croisière à une “distance de sécurité” d’une voiture devant, le changement de voie et le dépassement, le déplacement autour d’automobiles ou d’objets à l’arrêt et le maintien d’une “vitesse appropriée”. ” à travers le parcours.

Il est conçu spécifiquement pour les zones urbaines plutôt que pour les autoroutes. Les zones urbaines sont des environnements plus compliqués pour la conduite autonome en raison du nombre d’objets potentiels et de scénarios auxquels un conducteur peut être confronté.

City NGP est en cours d’essai avec certains utilisateurs de la version haut de gamme de sa berline P5 dans la ville de Guangzhou, dans le sud de la Chine, où la société a son siège, a-t-il déclaré.

City NGP a été annoncé pour la première fois l’année dernière, lorsque Xpeng a lancé Xpilot 3.5, la dernière version de son système avancé d’assistance à la conduite, ou ADAS. Le logiciel permet à la voiture d’exécuter automatiquement certaines fonctions de conduite, mais nécessite un conducteur au volant.

Xpilot et City NGP sont la réponse de Xpeng à la version bêta de Full Self Driving de Tesla, que la société teste actuellement avec des clients aux États-Unis.

Charles Zhang, vice-président de Xpeng, a déclaré lundi à CNBC que le pilote de City NGP rapproche l’entreprise “d’un pas de plus vers l’autonomie totale”.

Cependant, Xpeng devra probablement prouver la fiabilité et la sécurité de son système avant que les régulateurs chinois n’autorisent l’entreprise à déployer la fonctionnalité dans toute la ville de Guangzhou, sans parler du pays.

Les fonctionnalités avancées d’auto-conduite sont devenues un argument de vente clé pour la pléthore d’entreprises chinoises de voitures électriques sur ce qui est devenu un marché extrêmement concurrentiel. Les rivaux de Xpeng, dont Nio et Jidu, la société de véhicules électriques de Baidu, développent tous une telle technologie.

Xpeng a déclaré que ceux qui testent City NGP devront le télécharger via une mise à jour. Les conducteurs devront également subir une “période de familiarisation” de sept jours avec le système et parcourir plus de 100 kilomètres de conduite, avant que City NGP puisse être utilisé sur toutes les routes disponibles.