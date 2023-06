Le constructeur chinois de véhicules électriques Nio lève plus de 700 millions de dollars à Abu Dhabi

BEIJING — Entreprise chinoise de voitures électriques Nio a annoncé mardi avoir reçu 738,5 millions de dollars de nouveaux capitaux d’un fonds appartenant au gouvernement d’Abu Dhabi.

L’investissement stratégique donne finalement au fonds, CYVN Holdings, une participation de 7% dans Nio.

L’accord était au prix de 8,72 dollars par action, selon un communiqué. C’est 6,7% en dessous du niveau où les actions cotées aux États-Unis de Nio ont clôturé mardi, en baisse d’environ un demi pour cent.

Nio plus tôt ce mois-ci a déclaré que les livraisons de voitures ternes affectaient les flux de trésorerie et qu’elles retardaient les dépenses en capital et certains projets de recherche et développement.

La société a déclaré qu’elle disposait alors de suffisamment de liquidités pour soutenir son activité. Nio a divulgué une trésorerie et des équivalents de trésorerie de 14,76 milliards de yuans (2,07 milliards de dollars) en mars, en dessous de ce qu’il a divulgué pour la fin de 2021 et 2022.