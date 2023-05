Le constructeur automobile sur la montée en puissance des véhicules électriques et l’augmentation des bénéfices

Ford Mustang exposée au salon de l’auto de New York, le 6 avril 2023.

DEARBORN, Michigan – Moteur Ford fait valoir ses arguments auprès de Wall Street lors d’un événement pour les investisseurs lundi, partageant les détails de son plan visant à construire de manière rentable des millions de véhicules électriques tout en développant ses opérations traditionnelles.

Le PDG de Ford, Jim Farley, a lancé la journée en discutant des plans de croissance de l’entreprise pour ses unités commerciales à essence, de flotte et électriques.

« Je ne suis pas ici pour vous dire qu’ils étaient sous-évalués, vous prendrez votre propre décision », a déclaré Farley.

Gué dit tôt lundi qu’il maintient ses prévisions pour 2023 entre 9 milliards de dollars et 11 milliards de dollars d’EBIT ajusté et environ 6 milliards de dollars de flux de trésorerie disponibles ajustés.

Avant l’événement, la société a également annoncé une série de nouveaux accords pour la fourniture de produits au lithium à l’appui de son plan visant à augmenter considérablement la production de véhicules électriques.

Ford vise une marge EBIT de 8% sur son unité de véhicules électriques et un rythme de production de 2 millions de véhicules électriques d’ici 2026, contre 600 000 prévus d’ici la fin de l’année.

Le constructeur automobile devrait perdre environ 3 milliards de dollars sur son activité de véhicules électriques « Model e » cette année, compensée par les bénéfices de ses activités de flotte traditionnelles « Blue » et « Pro ». La société a séparé les entreprises et a commencé à les déclarer séparément cette année.

Pour le premier trimestre, Ford a déclaré que la perte des opérations EV s’était élargie à 722 millions de dollars au premier trimestre, contre 380 millions de dollars un an plus tôt. L’activité automobile traditionnelle de l’entreprise a rapporté 2,6 milliards de dollars et les opérations de flotte du constructeur automobile ont rapporté 1,4 milliard de dollars de revenus.

La société prévoit de simplifier ses opérations et d’augmenter les marges des produits traditionnels à de faibles marges EBIT à deux chiffres, contre 7,2 % en 2022.

Pour l’activité traditionnelle, Kumar Galhotra, président des opérations, a déclaré que 8 points de pourcentage de marge devraient provenir de la réduction des coûts structurels et maîtrisés. Cela aidera à compenser 6 points de pourcentage dans les prix nets.

« La demande continue de dépasser la capacité de notre clé [internal combustion] véhicules », a déclaré Galhotra. « Au cours des 10 prochains mois, Ford Blue augmentera sa capacité de plus de 160 000 unités. »

Cette augmentation peut être surprenante, car la société investit des milliards dans les véhicules électriques. Galhotra a déclaré que si la société s’attend à ce que ses ventes de véhicules traditionnels commencent à baisser après 2025 en échange de véhicules électriques, les véhicules équipés de moteurs à combustion interne seront présents « bien avant » dans la prochaine décennie, a-t-il déclaré.

Équilibrer de manière rentable le passage des véhicules traditionnels à moteur aux véhicules électriques est un défi de plus en plus difficile pour les constructeurs automobiles traditionnels tels que Ford.

Doug Field, directeur du développement de produits avancés et de la technologie, a déclaré que la clé pour y parvenir était d’augmenter l’efficacité de ses véhicules électriques de nouvelle génération qui devraient commencer la production en 2025.