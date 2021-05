Le constructeur automobile Stellantis prévoit que ses employés travaillent à distance la plupart du temps

Le logo de Stellantis, le quatrième constructeur automobile mondial qui commence ses activités à Milan et à Paris après que Fiat Chrysler et le constructeur Peugeot PSA ont finalisé leur fusion, est visible à l’entrée principale de l’usine FCA Mirafiori à Turin, en Italie, le 18 janvier 2021.

DETROIT – Lorsque les employés de Fiat Chrysler, maintenant Stellantis, feront leurs retours attendus plus tard cette année dans les bureaux, ils le feront avec une nouvelle entreprise et un horaire de travail plus flexible.

Le constructeur automobile lance une initiative de travail hybride appelée «New Era of Agility». L’objectif est que la majorité des salariés de l’entreprise travaillent à distance la plupart du temps. Cela comprend 17000 employés en Amérique du Nord, dont la majorité travaille près de Detroit, Shannon Dziuda, responsable des projets spéciaux de ressources humaines pour Stellantis North America, a déclaré à CNBC.

« Nous voulons que la décision d’entrer dans un établissement soit intentionnelle et basée sur ce qui fonctionne le mieux pour les individus et l’entreprise, et soutient la santé et le bien-être de l’équipe », a-t-elle déclaré lors d’un entretien vendredi.

Dans le cadre de ce plan, l’entreprise prévoit que les employés combinant travail à distance et travail au bureau atteindront en moyenne 70% à distance et 30% sur site, a-t-elle déclaré. La scission est une ligne directrice, pas un mandat, selon Dziuda. Cela n’inclut pas les ouvriers manufacturiers horaires ou les employés salariés qui doivent être physiquement présents dans les laboratoires ou ailleurs pour faire leur travail.