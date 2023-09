Le constructeur automobile allemand BMW dévoile un nouveau concept-car EV

« Nous pensons que l’électromobilité sera le segment de croissance le plus important au monde pour l’industrie automobile et nous voulons être une force leader dans ce domaine », a déclaré Zipse.

« Dans seulement deux ans, ces voitures prendront la route et, globalement, nous mènerons BMW vers une nouvelle ère d’innovation et de durabilité. C’est le but de notre exposition à l’IAA », a déclaré Zipse.

Le directeur général de BMW prévoit que les véhicules électriques à batterie représenteront 15 % des ventes mondiales du constructeur automobile d’ici fin 2023 et que « nous augmenterons encore ce chiffre l’année prochaine et l’année suivante ».

Début août, BMW a déclaré qu’elle s’attendait à ce que les défis persistants liés aux problèmes de chaîne d’approvisionnement et à une inflation obstinément élevée persistent au cours des prochains mois. Il a néanmoins relevé les perspectives annuelles de sa marge sur bénéfice avant intérêts et impôts dans le segment automobile.

Les actions de BMW ont augmenté d’environ 13 % depuis le début de l’année.

Interrogé sur la présence des géants chinois des véhicules électriques au salon automobile de Munich et s’il s’inquiétait de l’impact des exportations chinoises vers l’Europe sur les activités de BMW, Zipse a répondu : « Non, nous n’avons pas peur du tout ».

« C’est un signe d’attractivité lorsque des acteurs mondiaux comme les Chinois, qui constituent le plus grand marché automobile au monde, viennent ici à Munich et présentent ce qu’ils veulent. C’est bien plus que l’automobile, c’est un salon technologique, c’est un salon de l’innovation », a déclaré Zipse.

« Et je pense qu’avoir tout le monde ici, les Américains, les Européens et maintenant aussi les Chinois, est super excitant. Vous l’entendez déjà dans mes mots, je suis plus excité, et je n’ai pas peur du tout, et c’est C’est bien que nous ayons un spectacle qui attire beaucoup de concurrence. C’est super. »