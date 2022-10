Le consommateur américain continue malgré la montée en flèche de l’inflation et le risque de récession, selon les géants des cartes de crédit

Les consommateurs américains ont démontré leur volonté de continuer à payer des prix plus élevés face à une économie morose qui pourrait basculer dans une récession, selon les géants des cartes de crédit American Express et Banque d’Amérique.

Vendredi, American Express a annoncé des bénéfices et des revenus du troisième trimestre plus élevés que prévu, tout en relevant ses prévisions pour l’ensemble de l’année. La société a déclaré que les dépenses globales des clients avaient bondi de 21%, tirées par la croissance des biens et services ainsi que des voyages et des divertissements.

La demande de voyages est particulièrement résiliente car les Américains compensent les voyages reportés en raison de la pandémie. Les consommateurs dépensent également beaucoup d’argent pour la nourriture et les divertissements après l’assouplissement des fermetures pandémiques.

American Express a déclaré que son segment des voyages et des divertissements avait vu ses dépenses augmenter de 57% par rapport à il y a un an, les volumes sur ses marchés internationaux dépassant les niveaux d’avant la pandémie pour la première fois au troisième trimestre.

“Les dépenses des titulaires de carte sont restées à des niveaux quasi record au cours du trimestre”, a déclaré vendredi le PDG d’American Express, Stephen Squeri, lors d’un appel aux résultats. “Nous nous attendions à ce que la reprise des dépenses de voyage soit un vent arrière pour nous, mais la force du rebond a dépassé nos attentes tout au long de l’année.”

Bank of America ne connaît pas non plus de ralentissement de la croissance des dépenses malgré l’inflation ayant atteint des sommets historiques. Le PDG Brian Moynihan a déclaré plus tôt cette semaine que les clients de la banque continuaient de dépenser librement, en utilisant leurs cartes de crédit et d’autres méthodes de paiement pour un volume de transactions supérieur de 10 % en septembre et la première quinzaine d’octobre par rapport à l’année précédente.

“Les analystes pourraient se demander si les discussions sur l’inflation, la récession et d’autres facteurs pourraient [result] dans une croissance plus lente des dépenses », a déclaré Moynihan lundi lors d’une conférence téléphonique. « Nous ne voyons tout simplement pas [that] ici à Bank of America.”

Les données économiques récentes ont toutefois montré des signes de stagnation des dépenses de consommation. Les ventes au détail et dans les services de restauration ont peu varié en septembre après avoir augmenté de 0,4 % en août, selon le devis préalable du Département du Commerce.

Les consommateurs ont peut-être commencé à se méfier des folies alors que les prix ont fortement augmenté et que la Réserve fédérale a relevé les taux d’intérêt pour ralentir l’économie.

— Hugh Son et Jeff Cox de CNBC ont contribué au reportage.