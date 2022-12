Le Conservatoire de Kiev conserve le nom d’un compositeur russe — RT Games & Culture

L’Académie nationale de musique d’Ukraine Piotr Tchaïkovski (UNTAM) basée à Kiev a de nouveau reporté lundi la décision de supprimer le nom du compositeur russe emblématique de son titre, provoquant la colère du ministre ukrainien de la Culture, Aleksandr Tkachenko.

Tkachenko s’est rendu sur Facebook peu après l’annonce du conservatoire pour dire que le ministère est “désappointé” avec la décision.

Selon le responsable, l’UNTAM a ignoré les recommandations des autorités ukrainiennes, y compris le Conseil d’experts, « pour surmonter les conséquences de la russification et du totalitarisme. Cela arrive à un moment où “Tous nos théâtres ont refusé de jouer” Les œuvres de Tchaïkovski et le président russe Vladimir Poutine « dit ouvertement que c’est son arme culturelle », a déclaré Tkachenko.

Le ministre a exhorté l’UNTAM à accélérer la décision, arguant que « les marqueurs avec lesquels nous marquons nos espaces éducatifs et culturels » sont de première importance.















Une campagne visant à supprimer tous les liens avec la Russie est en cours en Ukraine depuis que Moscou a lancé son opération militaire dans le pays fin février. Il comprend le changement de nom des rues et de diverses entités et le démantèlement des statues et des monuments associés à l’époque où le pays faisait partie de l’Empire russe, puis de l’Union soviétique.

L’UNTAM subit des pressions depuis des mois pour retirer Tchaïkovski de son nom, mais elle a jusqu’à présent hésité à le faire.

En juillet, un éminent auteur-compositeur ukrainien et membre du conseil de surveillance de l’UNTAM, Yury Rybchinsky, a fait valoir que “Tchaïkovski, comme Shakespeare, comme Jeanne d’Arc, comme le Christ, n’appartient pas à un peuple en particulier, il appartient au monde entier.”

Il a également affirmé que le compositeur de la musique des ballets “Le Lac des cygnes” et “Casse-Noisette” “n’était pas russe” par nationalité car son père était issu d’une famille de cosaques de Zaporozhian, tandis que sa mère était française.

Tchaïkovski s’est rendu à plusieurs reprises en Ukraine, qui faisait partie de l’Empire russe au XIXe siècle. Il a également été parmi les fondateurs du Conservatoire de Kiev.

Lundi, un monument à l’un des écrivains soviétiques les plus célèbres, Maxime Gorki, qui a fondé le réalisme socialiste, a été abattu dans la ville ukrainienne de Dnepr dans le cadre de la campagne de “dé-russification”.

LIRE LA SUITE:

L’Ukraine démantèle un monument dédié à l’écrivain soviétique emblématique

Moscou a dénoncé les actions des autorités de Kiev, affirmant que les tentatives d’annulation de la culture russe et de la “Ukrainisation forcée” du pays portent atteinte aux droits d’environ un quart de la population ukrainienne russophone.