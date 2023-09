Le conservateur senior Lee Anderson a enfreint le code de conduite en filmant un clip d’actualité britannique sur le toit de Commons

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Le conservateur Lee Anderson a enfreint le code de conduite parlementaire en filmant un clip de GB News sur le toit de la Chambre des communes, selon une enquête.

Le vice-président du parti et député d’Ashfield a utilisé Parliament Square et Whitehall comme toile de fond pour une publicité faisant la promotion de son émission avec le diffuseur, demandant aux téléspectateurs de nous contacter et d’exprimer leurs problèmes pour avoir une chance d’y apparaître.

Payé 100 000 £ par an pour le spectacle – qui comprend huit heures de travail par semaine – Le monde réel de Lee Anderson se présente comme apportant le « monde réel au grand public britannique », prétendant permettre à la « majorité silencieuse » de « faire entendre sa voix ».

Lee Anderson parle à Jacob Rees-Mogg à GB News lors de l’émission de Rees-Mogg Jacob Rees-Mogg’s State of The Nation (PENNSYLVANIE)

Daniel Greenberg, le commissaire parlementaire aux normes, a lancé une enquête le 6 juillet à la suite d’informations médiatiques selon lesquelles M. Anderson avait filmé la publicité de son programme sur le domaine parlementaire sans autorisation.

Le 24 juillet, il a reçu une plainte selon laquelle le député avait également utilisé son adresse électronique parlementaire pour distribuer à ses électeurs un bulletin d’information faisant la promotion du même programme.

Au cours de l’enquête, M. Anderson aurait « reconnu qu’il n’avait pas demandé l’autorisation de filmer sur le domaine parlementaire, s’est excusé et aurait assumé la responsabilité de sa décision », décrit le résumé publié sur le site Internet du Parlement britannique.

M. Anderson a cherché à justifier l’envoi de la newsletter, affirmant qu’elle « avait été envoyée à partir d’une plateforme de distribution de courrier électronique pour laquelle il avait payé personnellement », après avoir utilisé son adresse électronique parlementaire lors de la première création de son compte et « oublié de la modifier ». .

Mais M. Greenberg a rejeté cette affirmation et a conclu que le tournage et l’envoi du bulletin d’information constituaient une violation des règles.

« J’ai découvert qu’en filmant à des fins commerciales sur le domaine parlementaire 30 sans autorisation et en envoyant une newsletter qui semblait provenir d’une adresse électronique parlementaire et comprenait une publicité pour son programme télévisé sur la chaîne GB News, M. Anderson avait enfreint la règle. 8 du Code de conduite», a déclaré M. Greenberg.

« M. Anderson a accepté ma décision, a reconnu que les violations avaient eu lieu, s’est excusé et s’est engagé à ce que de telles violations ne se reproduisent pas. »

M. Anderson a lancé l’émission pour la première fois en juin en nourrissant à la cuillère son collègue député conservateur Brendan Clarke-Smith de fèves au lard, le nommant « wokey de la semaine » et présentant comme un « gauche symbolique » l’ancien député travailliste Simon Danczuk qui a été suspendu après avoir rapporté qu’il envoyé des SMS inappropriés à une adolescente.

Ancien conseiller travailliste avant de se tourner vers les conservateurs, M. Anderson est connu pour ses commentaires controversés, ayant déjà appelé au retour de la peine de mort et affirmé que les personnes bénéficiant du crédit universel n’étaient pas dans la pauvreté.

Il a également été surnommé « 30p Lee » pour avoir prétendu que des repas pouvaient être préparés pour cette somme, suggérant que les personnes utilisant les banques alimentaires ne pouvaient pas établir de budget.