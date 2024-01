Le conservateur de la Biennale d’Istanbul démissionne – et plus d’actualités sur l’art – ARTnews.com

Corbis via Getty Images

Les lignes d’en-tête

L’ENQUÊTE RÉTROIT: Un suspect a été arrêté par la police brésilienne en lien avec la mort de l’éminent dealer new-yorkais Brent Sikkema cette semaine. La télévision locale Globo a rapporté que la police avait arrêté un Cubain de 30 ans nommé Alegandro Triana Trevez, qui était en possession de 3 000 dollars et d’une chaîne en or qui auraient été volés à Sikkema. Trevez semble également être vu sur les images de sécurité entrant dans l’appartement de Sikkema dimanche. Pendant ce temps, les médias locaux ont cité des sources anonymes qui ont évoqué un conflit concernant la garde des enfants entre Sikkema et son mari cubain. Sikkema, 75 ans, a été retrouvé mort lundi avec 18 coups de couteau dans son appartement de Rio de Janeiro. Il a fondé Sikkema Jenkins & Co. en 1991. La galerie a annoncé qu’un service commémoratif aurait lieu en son honneur.

FIDÈLE JUSQU’À LA FIN: La saga judiciaire se poursuit entre Accent Delight International, propriété du milliardaire russe Dmitry Ryboloviev, et Sotheby’s. Hier, le responsable des ventes privées de la maison de ventes, Samuel Valette, était de retour à la barre, interrogé par l’avocat de Sotheby’s, qui a tenté de contrecarrer l’accusation de Ryboloviev selon laquelle la maison de ventes aurait aidé le marchand d’art suisse Yves Bouvier à lui facturer environ 1 milliard de dollars. . ARTactualités Le journaliste principal Daniel Cassady a déclaré que le témoignage s’est déroulé plus comme une conversation que comme une inquisition, visant à montrer que le principal client sous contrat de Valette était Bouvier et non Rybolovlev. Poursuivre Rybolovlev plus loin, à ce moment-là, « ce serait comme poignarder mon client ». [Bouvier] à l’arrière, dit Valette, même s’il espérait faire affaire avec Rybolovlev à l’avenir. Pendant ce temps, Bouvier, l’éléphant dans la pièce, qui n’est pas partie au procès en cours, a publié un communiqué insistant sur son innocence. « Les débats qui ont eu lieu dans la salle d’audience de New York et la couverture médiatique qu’ils ont provoquée ressemblent à une mascarade surréaliste dans laquelle les gens se disputent sur une fraude dont il est prouvé qu’elle n’a jamais eu lieu », a déclaré Bouvier.

Le Digeste

Iwona Blazwick a démissionné comme Biennale d’Istanbul conservateur, à la suite d’un différend antérieur sur la transparence. Cette évolution fait suite à sa nomination controversée par le Fondation d’Istanbul pour la Culture et les Arts (IKSV), en opposition au fait que le conseil consultatif de la Biennale ait choisi à l’unanimité le conservateur turc Defne Ayas pour ce rôle. L’IKSV a également annoncé qu’elle reporterait l’exposition à 2025 en raison de divisions au sein de la communauté artistique. [The Art Newspaper]

Le Opéra national anglais (ENO) ont voté en faveur d’une grève pour protester contre les suppressions d’emplois. Cette décision rare marque la première grève des membres du Syndicat des musiciens en 44 ans.

L’Afrique du Sud redouble d’efforts pour bloquer la vente aux enchères de Nelson Mandelales effets personnels de sa fille. Le gouvernement Agence des ressources patrimoniales a fait appel d’une décision de justice antérieure approuvant la vente de dizaines d’articles à Maison de ventes aux enchères de GuerneseyNew York, le 22 février. Le produit de la vente est destiné à financer un jardin commémoratif pour Mandela. [The New York Times]

Président français Emmanuel Macron a déclaré vouloir que l’accès à la culture soit « libre » pendant les Jeux olympiques d’été à Paris, mais l’annonce concerne probablement les locaux et reste vague. Il a fait ces remarques alors qu’il s’exprimait dans une banlieue pauvre du nord de Paris, aux côtés de son nouveau ministre de la Culture, Rachida Dati. La veille, il avait également déclaré aux journalistes que des cours d’art dramatique devraient être obligatoires au collège. Les lecteurs noteront que son épouse actuelle, Brigitte Macron, était son professeur d’art dramatique au lycée. [Huffington Post, Le Monde]

Le botteur

Steve Forbesl’héritier du groupe de médias Forbes, va vendre sa collection de Winston Churchill souvenirs confiés au revendeur Peter Harringtonchez New York Spectacle d’hiver au Park Avenue Armory, du 19 au 28 janvier. Parmi les objets de valeur rares, estimés à une valeur collective de près de 850 000 $, se trouve un tableau de Churchill intitulé : L’entrée des gorges de Todhra (1935-36). [Bloomberg]

Artiste de rue Invader prépare sa plus grande exposition à ce jour à Paris, du 17 février au 5 mai, avec notamment ses 1500ème mosaïque pixélisée. D’après son compte Instagram, des légions de fidèles abonnés en ligne se bousculent déjà pour trouver des billets pour le spectacle organisé par Revue des Beaux-Artsqui s’est tenue dans l’ancien quotidien Libérationle quartier général de. [Instagram]