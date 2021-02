Le sénateur texan et apparent geek de super-héros Ted Cruz a été grillé en ligne pour ses plats à emporter particuliers des films Marvel à succès, à savoir que les «écologistes enragés» étaient les méchants depuis le début.

S’adressant lundi à un expert conservateur Michael Knowles, Cruz s’est plaint que la croisade environnementale du président Joe Biden coûterait des emplois et empiéterait sur la liberté des Américains de travailler comme ils le souhaitent. L’environnementalisme destructeur d’emplois de Biden n’est pas seulement mauvais pour les travailleurs du pétrole et du gaz, a-t-il soutenu: il place le leader démocrate aux côtés de certains des méchants les plus notoires du monde de la bande dessinée.

Sen Ted Cruz: "Avez-vous remarqué dans combien de films les écologistes enragés sont souvent les méchants? Que ce soit Thanos ou aller à «Watchmen». Le point de vue de la gauche est que les gens sont une maladie" pic.twitter.com/fthdBWVSWv – Jason Campbell (@JasonSCampbell) 1 février 2021

«Avez-vous remarqué dans combien de films, à quelle fréquence les écologistes enragés sont les méchants?» Songea Cruz. «Que ce soit Thanos, ou aller à ‘Watchmen’, le point de vue de la gauche est que les gens sont une maladie… que tout irait mieux si nous avions moins de monde.

« Je veux dire, Thanos voulait éliminer 50% des formes de vie de l’univers en claquant un doigt. »

L’argument de Cruz « Thanos était un démocrate » a rapidement été bafoué en ligne. Alors que les critiques ont noté que le méchant des Avengers, Thanos, était un environnementaliste engagé, les commentateurs ont critiqué Cruz pour avoir utilisé des bandes dessinées pour expliquer sa politique.

Question sérieuse: Ted Cruz a-t-il des idées originales? Il cite des films d’une quantité très étrange pour un homme adulte qui est censé être censé légiférer. (fil de discussion) https://t.co/74S2QNW9td – Responsabilité Erin, puis unité Ryan (@morninggloria) 2 février 2021

Donc… @tedcruz, tu penses qu’Hollywood fait de ceux qui croient que les gens sont une maladie des méchants parce que nous sommes d’accord avec eux? https://t.co/Ce99HssKYg pic.twitter.com/hWTjcX807n – Franklin Leonard (@franklinleonard) 1 février 2021

La productrice de ‘Watchmen’ Lila Byock est intervenue, demandant à Cruz « Littéralement de quoi diable parlez-vous? »

Salut, @SenTedCruz, Écrivain / producteur Watchmen ici. Littéralement de quoi parles-tu? https://t.co/9s9nqHcPke – Lila Byock (@LByock) 2 février 2021

Chez les gardiens, tout le monde est le méchant. – Fourmi, Excelsior! 🌹🇵🇷 🗽 (@ ajcarab81) 1 février 2021

Je paierais plusieurs centaines de livres pour voir Alan Moore expliquer la politique de Watchmen à cet enfoiré idiot. https://t.co/3DXpV8HVwI – dr matt lodder (@mattlodder) 1 février 2021

«Thanos et [Watchmen villain] Manhattan croyait que l’humanité était irrémédiable », un commentateur a plaisanté. «Ted Cruz leur donne raison à chaque fois.»

Tout comme Thanos considérait les humains comme une espèce polluante qui avait besoin d’être abattue, le méchant des « Watchmen » Ozymandias était un humanitaire, dont le but dans la bande dessinée originale était d’éviter la guerre nucléaire entre les États-Unis et l’URSS – tout en anéantissant des millions de personnes le long de la façon.

Cruz n’était pas le seul à voir des similitudes entre ces méchants et les utopistes zéro carbone de la gauche moderne. Cependant, Joe Biden a un long chemin à parcourir entre le licenciement des travailleurs de l’énergie et l’élimination de la moitié de la population d’un clic de doigts s’il veut rejoindre les méchants de la bande dessinée.

Vous aimez cette histoire? Partagez le avec un ami!