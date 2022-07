Le consentement explicite est nécessaire pour les rapports sexuels non protégés, selon le plus haut tribunal du Canada

Une personne peut être accusée d’agression sexuelle pour ne pas avoir porté de préservatif sans le consentement de son partenaire lors d’un rapport sexuel, a statué vendredi le plus haut tribunal du Canada. L’affaire a été tranchée 5-4.

Le tribunal a été unanime pour dire que Ross McKenzie Kirkpatrick doit être jugé pour agression sexuelle pour ne pas avoir porté de préservatif lors de rapports sexuels avec une femme qui n’a consenti qu’à des rapports sexuels protégés. Il n’a pas précisé s’il était coupable de ces accusations.

Kirkpatrick a d’abord été acquitté des accusations en Colombie-Britannique avant qu’une cour d’appel n’ordonne un nouveau procès.

La juge Sheilah Martin a écrit dans l’opinion majoritaire :

Puisque seulement oui signifie oui et non signifie non, il est impossible que « non, pas sans préservatif » signifie « oui, sans préservatif »