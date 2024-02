Le conseiller spécial Jack Smith exhorte la Cour suprême à rejeter la proposition de Trump de retarder le procès électoral

WASHINGTON — L’avocat spécial Jack Smith a demandé mercredi à la Cour suprême de rejeter une demande d’urgence déposée par Donald Trump qui cherchait à retarder davantage le procès pénal de l’ancien président suite aux efforts visant à annuler les élections de 2020.

Smith a déposé sa réponse à la demande de Trump six jours avant la date limite imposée par le tribunal. L’ancien président souhaite avoir plus de temps pour plaider sa demande selon laquelle l’acte d’accusation fédéral devrait être rejeté au motif de l’immunité présidentielle.

La tentative de Trump de suspendre une décision de la cour d’appel qui a rejeté sa demande d’immunité ne répond pas aux exigences nécessaires pour que la Cour suprême intervienne, a déclaré Smith dans son dépôt.

“Le retard dans la résolution de ces accusations menace de frustrer l’intérêt public d’un verdict rapide et équitable – un intérêt impérieux dans chaque affaire pénale et qui revêt une importance nationale unique ici”, a écrit Smith.

L’affaire, a-t-il ajouté, “implique des accusations criminelles fédérales contre un ancien président pour des efforts criminels présumés visant à renverser les résultats de l’élection présidentielle, notamment en utilisant le pouvoir officiel”.

Smith a déclaré que si le tribunal est enclin à accéder à la demande de Trump, il devrait immédiatement examiner l’affaire selon un calendrier accéléré et rendre une décision “aussi rapidement que possible” afin qu’un procès puisse avoir lieu.

Il a suggéré que le tribunal pourrait entendre les plaidoiries dès le mois prochain, ce qui donnerait le temps de rendre une décision avant la fin juin, date à laquelle le mandat du tribunal se termine généralement.

La Cour d’appel des États-Unis pour le circuit du district de Columbia a rendu une décision contre Trump sur la question de l’immunité le 6 février. Le panel de trois juges a donné à Trump le temps de déposer une demande d’urgence auprès de la Cour suprême qui empêcherait la décision d’entrer en vigueur. effet.

La juge de district américaine Tanya Chutkan, basée à Washington, avait initialement prévu le procès le 4 mars. Il s’agit de l’une des quatre affaires pénales que Trump combat.

Si Trump remporte les élections, il sera en mesure d’ordonner que les accusations portées dans l’affaire Washington soient abandonnées. S’il est déjà reconnu coupable, il pourrait demander à se pardonner.

Les avocats de Trump affirment que les présidents devraient bénéficier d’une immunité totale pour les actes officiels en tant que président et que ses actions en remettant en question les résultats des élections de 2020 faisaient partie de ses fonctions officielles. Parmi les questions juridiques qui se posent dans son cas, il y a celle de savoir si les tentatives de Trump d’interférer dans les élections constituent des actes officiels.

Si les poursuites contre Trump sont autorisées, alors « de telles poursuites se reproduiront et deviendront de plus en plus courantes, ouvrant la voie à des cycles de récriminations destructeurs », ont écrit ses avocats dans son dossier déposé devant la Cour suprême.