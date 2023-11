Le conseiller spécial de Hunter Biden grillé par le comité judiciaire

Nouvelles





L’avocat spécial David Weiss, qui a mené une enquête fédérale de plus de cinq ans sur le premier fils Hunter Biden, a comparu mardi devant le comité judiciaire de la Chambre pour répondre aux questions sur l’enquête.

“L’avocat spécial Weiss comparaît volontairement pour témoigner devant le comité judiciaire de la Chambre sur l’étendue de son autorité”, a déclaré le porte-parole de Weiss, Wyn Hornbuckle, dans un communiqué.

“M. Weiss est prêt à franchir cette étape sans précédent en témoignant avant la conclusion de son enquête pour indiquer clairement qu’il a eu et continue d’avoir la pleine autorité sur son enquête et pour porter des accusations devant n’importe quelle juridiction.

« Conformément à la politique du ministère et à la loi, il ne sera pas en mesure d’aborder les détails de son enquête. À l’issue de cette affaire, le conseiller spécial Weiss préparera un rapport que le procureur général s’est engagé à rendre public dans la plus grande mesure possible, conformément à la loi, à la politique du ministère et à l’intérêt public.

Le conseiller spécial David Weiss, qui a mené une enquête de plus de cinq ans sur le premier fils Hunter Biden, témoignera mardi devant le comité judiciaire de la Chambre. Saquan Stimpson – CNP

“L’avocat spécial Weiss comparaît volontairement pour témoigner devant le comité judiciaire de la Chambre sur l’étendue de son autorité”, a déclaré le porte-parole de Weiss, Wyn Hornbuckle, dans un communiqué. PA

La comparution de Weiss intervient des mois après que les républicains du Congrès ont cherché pour la première fois des réponses sur le degré d’autorité qu’il exerçait sur l’enquête Hunter – et si le ministère de la Justice du président Biden était intervenu de manière inappropriée dans l’affaire.

Deux lanceurs d’alerte de l’IRS – l’agent de surveillance spécial Gary Shapley et l’agent spécial Joseph Ziegler – ont témoigné devant les comités des voies et moyens et de surveillance de la Chambre que l’enquête avait été « lente ».

Les avocats américains nommés par le président Biden pour Washington, DC et Los Angeles ont refusé d’aider à porter les accusations, mais des lettres de Weiss et le témoignage sous serment devant le Congrès du procureur général Merrick Garland ont soutenu que l’avocat américain du Delaware avait reçu « l’autorité ultime ».

Cette comparution intervient des mois après que les républicains du Congrès ont demandé des réponses à Weiss sur le degré d’autorité qu’il exerçait sur l’enquête Hunter. PA

Les lanceurs d’alerte, les responsables du ministère de la Justice, d’autres responsables de l’IRS et les avocats américains – Matthew Graves et Martin Estrada – ont tous depuis témoigné que Weiss devait s’associer aux procureurs pour porter l’affaire en dehors du Delaware et qu’il devait obtenir l’approbation finale des accusations de la Division fiscale du DOJ.

Les lanceurs d’alerte ont également allégué que l’équipe de Weiss dans le Delaware avait empêché les enquêteurs de prendre certaines mesures pour développer leur dossier de fraude fiscale contre le premier fils – et découragé les pistes d’enquête qui pourraient mener au président.

Shapley et Ziegler ont d’abord été interrogés à huis clos quelques semaines avant que Weiss ne gifle le fils du président avec un accord de plaidoyer avec probation uniquement le 20 juin pour deux délits fiscaux.

Les lettres de Weiss et le témoignage sous serment devant le Congrès du procureur général Merrick Garland attestaient que le procureur américain du Delaware avait reçu « l’autorité ultime ». PA

Cela a également permis à Hunter de conclure un accord de déjudiciarisation pour avoir menti sur un formulaire fédéral d’achat d’armes à feu au sujet de sa consommation de drogue en 2018, alors qu’il était fortement dépendant du crack, selon ses mémoires de 2021 « Beautiful Things ».

Mais l’accord « chéri », comme l’appelaient les Républicains, a explosé devant un tribunal fédéral le 26 juillet suite aux interrogatoires persistants de la juge Maryellen Noreika du tribunal de district américain.

Le juge a insisté auprès des procureurs fédéraux et de l’équipe de défense de Hunter au sujet d’une disposition contenue dans l’accord de déjudiciarisation qui aurait accordé au premier fils une immunité totale contre les accusations liées à ses relations commerciales à l’étranger.

L’ancien partenaire commercial de Hunter, Devon Archer, qui a déclaré aux membres du comité de surveillance de la Chambre en juillet que le premier fils avait téléphoné à son père au moins 20 fois avec des associés. REUTERS

Cette immunité aurait protégé contre d’éventuelles accusations de blanchiment d’argent et de violation de la loi sur l’enregistrement des agents étrangers, la famille de Hunter et ses associés ayant récolté 17,3 millions de dollars entre 2014 et 2019.

Garland a élevé Weiss au rang de conseiller spécial pour terminer l’enquête le 11 août, et le bureau du procureur a retiré son acte d’accusation fiscale dans le Delaware. Weiss devrait porter de nouvelles accusations dans une autre juridiction.

Les procureurs ont également infligé à Hunter Biden trois chefs d’accusation pour possession illégale et fausses déclarations qu’il avait faites lors de l’achat du revolver Colt Cobra en octobre 2018 – l’accusant de posséder une arme qui, selon le premier fils, était « déchargée » et possédée « pendant 11 jours ».

Leur premier témoignage au Congrès a eu lieu à huis clos quelques semaines avant que Weiss ne gifle le fils du président avec un accord de plaidoyer avec probation uniquement le 20 juin pour deux délits fiscaux. PA

Dans un article d’opinion du 2 novembre de USA Today, le premier fils a qualifié l’acte d’accusation de sans précédent et a déclaré que la « militarisation » de sa dépendance à l’alcool et aux drogues « représente une menace réelle pour ceux qui cherchent désespérément à devenir sobres ».

« Mes luttes et mes erreurs ont alimenté une campagne de désinformation vile et soutenue contre [President Biden]et un anéantissement total de ma réputation à travers des enquêtes pointues mais infructueuses du Congrès », a également écrit Hunter.

L’enquête du Congrès a inclus le témoignage de Devon Archer, ancien partenaire commercial de Hunter, qui a déclaré aux membres du comité de surveillance de la Chambre des représentants en juillet que le premier fils avait mis son père au téléphone avec des associés au moins 20 fois.

Le président de la surveillance, James Comer (R-Ky.) a également obtenu des relevés bancaires montrant qu’au moins 260 000 $ d’un des associés chinois de Hunter ont été transférés à l’adresse du président au Delaware. Getty Images

Archer a également allégué que Hunter avait pris position au conseil d’administration de la société ukrainienne de gaz naturel Burisma Holdings – à hauteur d’un million de dollars par an – pour promouvoir la « marque » Biden tandis que son père supervisait la politique américaine à Kiev.

Le sénateur Chuck Grassley (Républicain de l’Iowa) a publié plus tôt cette année un dossier confidentiel d’informateur du FBI provenant d’une source « crédible » selon lequel le propriétaire de Burisma, Mykola Zlochevky, aurait versé un pot-de-vin de 10 millions de dollars à Hunter et Joe Biden pour annuler une enquête sur la compagnie gazière. par le procureur ukrainien Viktor Shokin.

Biden s’est vanté lors d’un panel en 2018 au Council on Foreign Relations d’avoir retenu 1 milliard de dollars de garanties de prêt américaines du président ukrainien Petro Porochenko pour faire licencier Shokin.

Le président de la surveillance, James Comer (R-Ky.) a également obtenu des relevés bancaires montrant qu’au moins 260 000 $ d’un des associés chinois de Hunter ont été transférés à l’adresse du président au Delaware.

40 000 $ supplémentaires Les fonds provenant de l’entreprise énergétique liée au gouvernement chinois ont été « blanchis » au président par l’intermédiaire de son premier frère James Biden, qui faisait partie de l’accord avec CEFC China Energy, a affirmé Comer.

Les Républicains de la Chambre ont lancé une enquête de mise en accusation contre Biden, 80 ans, le 12 septembre pour déterminer s’il a abusé de ses fonctions de vice-président ou de président, violé la confiance du public ou empêché l’enquête sur son fils.

Weiss, qui a commencé son enquête sur Hunter Biden en 2018, a été nommé par l’ancien président Donald Trump au bureau du procureur américain du Delaware sur recommandation des sénateurs démocrates de l’État, Chris Coons et Tom Carper – tous deux alliés et protégés de Biden.