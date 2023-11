Le conseiller spécial de Hunter Biden a déclaré au Congrès : « Ce n’était pas une question de mon autorité. Il s’agissait simplement de décider d’aller de l’avant. »

Le conseiller spécial David Weiss quitte une réunion à huis clos avec les législateurs entourant l’enquête sur Hunter Biden lors d’une pause dans l’immeuble de bureaux O’Neill House le 7 novembre 2023, à Washington, DC. Matt McClain/Le Washington Post via Getty Images



Washington — L’avocat spécial David Weiss — l’homme chargé de diriger l’enquête fédérale sur Hunter, le fils du président Joe Biden — a déclaré mardi aux enquêteurs du Congrès que les responsables du ministère de la Justice lui ont assuré qu’il disposerait des autorités nécessaires pour engager des poursuites pénales contre le fils du président dans n’importe quel district qu’il jugerait nécessaire, mais il n’a finalement pas demandé ni reçu d’autorisation finale, selon une transcription du témoignage de Weiss examinée par CBS News .

Weiss a volontairement accepté de comparaître devant le comité judiciaire de la Chambre des représentants, dirigé par les républicains, avant la présentation de son rapport de conseiller spécial – une démarche inhabituelle au cours d’une enquête en cours – pour « dissiper les malentendus sur l’étendue de mon autorité » dans l’enquête Hunter Biden.

Tout au long de son témoignage, qui s’est déroulé à huis clos et était le fruit de négociations entre des responsables du Congrès et du ministère de la Justice, Weiss a déclaré qu’il ne pouvait pas répondre à de nombreuses questions sur les décisions prises au cours des années d’enquête sur le fils du président, citant les normes fédérales. qui empêchent les procureurs de parler des enquêtes avant qu’elles ne soient terminées.

Les enquêteurs du Congrès des deux côtés de l’allée, y compris le président du comité judiciaire de la Chambre, Jim Jordan, se sont concentrés sur la question de savoir si Weiss avait obtenu l’autorité d’un procureur spécial en vertu du 28 US Code § 515 au printemps 2022. Cette autorité aurait permis à Weiss de poursuivre des accusations criminelles dans un district fédéral ne relevant pas de sa compétence.

Selon la transcription de son témoignage, Weiss – une personne nommée par Trump qui a été maintenue en poste pour poursuivre l’enquête Biden – a déclaré au Congrès qu’il avait évoqué pour la première fois la possibilité d’obtenir cette autorité de la part des responsables du ministère de la Justice en 2022 alors qu’il envisageait de porter des accusations contre Hunter. Biden à Washington, DC ou en Californie. Ces responsables n’ont pas immédiatement accordé l’autorité à Weiss et lui ont plutôt demandé de suivre d’abord ce qu’il a décrit comme un processus conventionnel consistant à demander un partenariat avec les procureurs de ces districts. Si ces procureurs refusaient de l’accepter, Weiss a déclaré que les fonctionnaires lui avaient assuré qu’il obtiendrait alors l’autorité demandée.

“Écoutez, si vous décidez de poursuivre à Washington, vous avez le pouvoir de le faire, et vous avez le pouvoir, en vertu de l’article 515, de porter toutes les accusations que vous jugez appropriées”, se souvient Weiss d’un ancien responsable du ministère de la Justice lui disant en 2022. Il faisait référence à l’article 515, la loi fédérale qui autorise les procureurs fédéraux spécialement nommés par le procureur général à porter des accusations dans des districts autres que le leur. Le procureur spécial a déclaré qu’il avait par la suite compris que cela signifiait qu’il pouvait également porter plainte en Californie, s’il le souhaitait.

Le procureur américain du district de Columbia, Matthew Graves, et le procureur américain du district central de Californie, E. Martin Estrada, ont déclaré aux législateurs lors d’entretiens à huis clos qu’ils avaient refusé de s’associer à Weiss pour engager des poursuites pénales contre Hunter Biden, mais ont proposé de fournir un soutien administratif et logistique à son enquête dans leurs districts respectifs. Weiss a déclaré aux législateurs que son enquête n’avait pas été « bloquée » par leurs bureaux, bien qu’ils n’aient pas accepté de porter plainte contre lui.

“Ils n’ont jamais dit non. Je l’ai demandé. Ils ont dit : Suivons le processus. Allez parler, parlons à M. Graves, voyons s’ils vont nous rejoindre. Nous allons procéder étape par étape. Personne n’a jamais dit non”, se souvient Weiss.

“Si la décision était prise de poursuivre, je savais que j’avais le pouvoir de le faire”, a déclaré Weiss à propos des poursuites engagées dans un autre district.

“Vous aviez déjà demandé à Matthew Graves de s’associer, vous aviez demandé à Martin Estrada de s’associer, et tous deux avaient dit non. Et donc, à ce moment-là, il est difficile pour nous de comprendre, alors que nous sommes assis ici aujourd’hui, comment n’avez-vous pas Cela s’est avéré nécessaire ? Je veux dire, c’était avant que vous obteniez, vous savez, le statut de conseiller spécial en août 2023. Vous écrivez, vous savez, « si cela s’avérait nécessaire » », ont demandé les enquêteurs du Congrès.

“La question concerne les délibérations… les décisions d’accusation”, a répondu en partie l’avocat spécial, selon la transcription. “Ce sont des choses dans lesquelles je ne peux tout simplement pas aborder.”

Weiss a souligné tout au long de son entretien qu’il ne s’était pas vu « refuser » l’autorité d’inculpation, mais qu’il n’avait plutôt pas cherché officiellement à déposer les accusations qui auraient nécessité l’approbation, selon la transcription.

“J’avais le pouvoir, mais je devais quand même procéder conformément aux processus ministériels”, a déclaré Weiss à un moment donné. “Personne ne m’a bloqué. Personne ne m’a empêché. J’avais toujours l’autorité et j’avais la capacité de prendre la décision.”

“Ce n’était pas une question de mon autorité. C’était juste une question de décision d’aller de l’avant”, a-t-il répondu lorsqu’on l’a interrogé sur ses communications avec les responsables californiens.

Ce qui reste flou dans son témoignage, ce sont les raisons qui ont motivé sa décision initiale de ne pas porter plainte dans les autres districts et pourquoi – plus d’un an plus tard – Weiss a finalement décidé qu’il devait être élevé au rang de conseiller spécial pour poursuivre son enquête sur le fils du président.

“Je ne vais pas en discuter. C’est un problème, ce sont des communications privilégiées entre moi et les dirigeants du ministère”, a-t-il déclaré. Weiss a demandé et obtenu le statut d’avocat spécial auprès du procureur général Merrick Garland plus tôt cette année, et il a révélé dans son témoignage que les deux hommes ne s’étaient jamais parlé directement.

Le témoignage de Weiss intervient alors que les enquêtes du Congrès menées par les républicains sur les finances et les entreprises commerciales de Hunter Biden tentent de déterminer si de hauts responsables, y compris Weiss, ont pris des mesures pour entraver ou perturber les enquêtes criminelles sur Hunter Biden.

Les lanceurs d’alerte de l’IRS Gary Shapley et Joseph Ziegler, agents chargés de l’enquête sur Hunter Biden, ont déclaré aux législateurs qu’ils recommandaient que des accusations fédérales soient portées contre le fils du président pour violations fiscales, mais ont déclaré que Weiss avait déclaré qu’on lui avait refusé le statut d’avocat spécial et qu’il n’était “pas la personne qui décide” porter plainte dans cette affaire. Ils ont allégué une marche lente intentionnelle et « un schéma indéniable de traitement préférentiel » dans l’enquête fédérale.

“Des déclarations vraiment bouleversantes ont été faites par David Weiss”, Shapley a déclaré dans une interview exclusive avec CBS News plus tôt cette année. “Et la première était qu’il n’est pas la personne qui décide si des accusations sont portées ou non”, a ajouté le lanceur d’alerte. “C’était tout simplement choquant pour moi.”

Weiss a réfuté à plusieurs reprises les affirmations de Shapley et a déclaré qu’il n’avait demandé le statut d’avocat spécial qu’en août, lorsque la demande avait été « rapidement accordée » par Garland.

Répondant à l’affirmation de Shapely selon laquelle Weiss avait déclaré qu’il n’était « pas la personne qui décidait » de porter des accusations contre Hunter Biden, l’avocat spécial a déclaré aux enquêteurs du Congrès : « Ce n’est pas ce que j’ai dit, ni ce que je croyais, comme je vous l’ai dit les gars. à plusieurs reprises aujourd’hui. Il a admis plus tard que ses propos avaient peut-être été mal interprétés.

Les notes de Shapley lors d’une réunion d’octobre 2022 avec des participants du FBI et de l’IRS incluaient également l’affirmation selon laquelle Weiss aurait déclaré aux enquêteurs que la division fiscale du ministère de la Justice devait faire partie de tout processus d’approbation des accusations.

“En vertu du manuel de justice, le DOJ Tax doit approuver les accusations de crime, n’est-ce pas”, a-t-on demandé mardi à Weiss.

Il a répondu : « Le DOJ Tax a l’approbation – il est nécessaire d’approuver les frais du titre 26. Oui, nous en avons discuté. Et j’ai apprécié la contribution du DOJ Tax dans cette affaire. Je n’ai jamais senti que j’avais un problème à cet égard.

“Je ne conteste pas la taxe du DOJ. Et je crois que j’aurais dit, comme je l’ai dit ici aujourd’hui, que je n’opère pas en vase clos. Il y a des processus ici. Et d’autres doivent être impliqués”, a-t-il déclaré. a ajouté plus tard: “Le DOJ Tax faisait preuve de diligence raisonnable. Et je m’en suis félicité.”

Plus tôt dans sa déposition, Weiss a déclaré qu’il ne se souvenait d’aucune situation dans laquelle la Division des impôts et lui se seraient retrouvés dans une « impasse » et que la division était « à l’aise » avec lui pour prendre des décisions, bien qu’il ait déclaré que les responsables là-bas devraient probablement le faire…