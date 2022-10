Le conseiller sortant s’est opposé à une hausse massive des frais pour construire une maison de transport à Kelowna – Kelowna Capital News

Bonne nouvelle pour les propriétaires de Kelowna qui souhaitent ajouter des suites secondaires.

Ils sont maintenant exonérés des frais d’aménagement (DCC) en vertu du règlement municipal mis à jour sur les DCC. Les nouvelles ne sont pas bonnes pour ceux qui souhaitent construire une maison de transport sur leur propriété. Le DCC pour un tel projet sera maintenant d’environ 25 000 $.

La ville a déjà subventionné les maisons de transport et les suites secondaires, facturant un tarif forfaitaire de 2 500 $. Ces logements paieraient un DCC beaucoup plus élevé normalement, mais la différence est supportée par la fiscalité, selon Joël Parisien avec la ville.

“Mais dans le cadre de cette mise à jour, le ministère a déclaré que vous ne pouvez plus fournir de subvention directe à une catégorie de développement spécifique et pas aux autres, vous devez avoir une approche globale.”

Une maison en covoiturage paierait un peu moins en DCC qu’un appartement, a ajouté le Parisien. Le changement ne s’est pas encore bien passé avec le candidat sortant du conseil Mohini Singh.

“Je pense que dans ce climat où nous sommes confrontés à une crise du logement si forte, c’est encore une autre forme de logement locatif”, a-t-elle déclaré. “Il sert également d’aide hypothécaire pour une personne qui essaie de conserver sa résidence principale.”

Singh a déclaré qu’elle pourrait accepter une petite augmentation, mais pas 25 000 $.

«Je pense que cela fait mal aux propriétaires qui recherchent une aide hypothécaire et des maisons de location sur leur propriété. Aussi, les personnes à la recherche de logements locatifs.

Les suites secondaires dépassent les maisons de transport cinq à un et sont traitées comme un développement résidentiel spécifique par la ville, selon Parisien. On estime que 30 % des maisons unifamiliales de Kelowna seront construites avec des appartements accessoires ou des maisons à calèches.

Singh s’est opposé à l’adoption du nouveau règlement.

@GaryBarnes109

gary.barnes@kelownacapnews.com

