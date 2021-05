Le conseiller principal de Biden pour Covid, Andy Slavitt, dit qu’il quittera la Maison Blanche début juin

Tom Williams | Appel CQ-Roll, Inc. | Getty Images

Andy Slavitt, conseiller principal de l’équipe d’intervention contre le coronavirus du président Joe Biden, a confirmé vendredi qu’il quitterait son poste début juin.

Slavitt, dont le poste temporaire au sein du panel Covid de Biden expirait le mois prochain, a déclaré que si l’administration avait atteint bon nombre de ses objectifs pour la pandémie, il restait encore du travail à faire.

« Regardez, il n’y a jamais de moment idéal pour partir », a déclaré Slavitt dans une interview à Bloomberg. Mais il a dit qu’il croit que lorsqu’il quitte le rôle, « les choses sont vraiment entre de bonnes mains avec les gens d’ici, que beaucoup de choses difficiles ont été accomplies ».

«Il y a beaucoup plus de travail à faire, mais les gens ici, je ne pouvais pas penser à un meilleur groupe de personnes pour le faire que les gens qui seront là quand je serai parti», a-t-il déclaré.

Interrogé sur ce qu’il faut faire d’autre, Slavitt a mentionné le «gros travail» de persuader le bloc restant d’Américains non vaccinés de se faire vacciner, ainsi que d’aider les efforts de vaccination des autres pays en difficulté.

« Il y aura toujours des choses à faire, il y aura toujours des défis », a déclaré Slavitt. « Espérons qu’ils ne seront pas aussi intenses pour le bien du pays qu’ils l’ont été jusqu’à présent. »

Slavitt a déclaré qu’il partirait dans le courant du «début juin». La Maison Blanche n’a pas répondu à la demande de commentaires de CNBC pour plus de détails sur la sortie de Slavitt. Slavitt était un soi-disant employé spécial du gouvernement, un statut qui limite son service à 130 jours, selon le département américain de l’intérieur.

Slavitt a discuté de son prochain départ un jour après que les Centers for Disease Control and Prevention aient annoncé que les personnes entièrement vaccinées n’avaient plus besoin de porter de masque facial dans la plupart des situations.

Le changement d’orientation a marqué un assouplissement significatif des recommandations de distanciation sociale qui avaient été en vigueur sous une forme ou une autre pendant la majeure partie de la pandémie. Biden et d’autres responsables de l’administration ont célébré la mise à jour, qui a coïncidé avec les 250 millions de vaccinations des États-Unis, comme un tournant dans la lutte des États-Unis contre le virus.