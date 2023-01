Le conseiller présidentiel ukrainien dit que le pays pourrait utiliser “plusieurs centaines” de chars

L’Ukraine a besoin de plusieurs centaines de chars de ses alliés occidentaux afin de mener une contre-offensive contre les forces russes pour reprendre le territoire occupé, a déclaré lundi le chef d’état-major du président Volodymyr Zelenskyy.

“Nous avons besoin de chars – pas 10-20, mais plusieurs centaines”, a écrit le responsable, Andriy Yermak, sur l’application Telegram. “Notre objectif est [restoring] les frontières de 1991 et punir l’ennemi, qui paiera pour ses crimes.”

Kyiv plaide pour la fourniture de chars, en particulier le Leopard 2 de fabrication allemande qui est utilisé par de nombreux membres de l’OTAN et nécessite l’approbation de Berlin pour être réexporté vers l’Ukraine.

Le Premier ministre polonais a déclaré lundi que son gouvernement demanderait à l’Allemagne l’autorisation d’envoyer des chars Leopard en Ukraine.

Le ministre allemand des Affaires étrangères avait déclaré dimanche que Berlin ne ferait pas obstacle si la Pologne le voulait, mais un porte-parole du gouvernement allemand a déclaré lundi qu’il n’avait pas encore reçu de demande officielle.

Un char polonais Leopard 2PL tire lors d’exercices de troupes de l’OTAN sur le champ de tir militaire de Bemowo Piskie, en Pologne, le 24 mai 2022. (Kacper Pempel/Reuters)

Le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki a déclaré que Varsovie demanderait à l’Allemagne l’autorisation de réexporter des chars vers l’Ukraine, “mais c’est une question d’importance secondaire”.

“Même si nous n’obtenions pas cette approbation … nous transférerions quand même nos chars avec d’autres en Ukraine”, a-t-il déclaré aux journalistes.

“La condition pour nous en ce moment est de construire au moins une petite coalition de pays.”

La Russie et l’Estonie en conflit diplomatique

L’Estonie et ses voisins baltes, la Lettonie et la Lituanie, font partie des alliés de l’OTAN qui plaident fermement pour que l’Allemagne fournisse ses chars de combat Leopard.

Lundi, la Russie a déclaré qu’elle dégradait ses relations diplomatiques avec l’Estonie, membre de l’OTAN. Le Kremlin a accusé le pays de « russophobie totale », et son gouvernement a répondu en disant à l’envoyé de Moscou auprès de la nation balte de partir.

“Nous continuerons à soutenir l’Ukraine alors que la Russie planifie des attaques à grande échelle, et nous appelons les autres pays partageant les mêmes idées à accroître leur aide à l’Ukraine”, a déclaré le ministre des Affaires étrangères Urmas Reinsalu dans un communiqué.

En avril dernier, la Lituanie a limogé son envoyé russe et rétrogradé sa représentation diplomatique au niveau de chargé d’affaires, après que l’Ukraine a accusé les forces russes d’avoir tué des civils dans la ville de Bucha.

Les alliés occidentaux ont promis des milliards de dollars d’armes pour l’Ukraine, mais ils n’ont pas réussi la semaine dernière à persuader l’Allemagne de lever son veto sur la fourniture des chars.

Des soldats se préparent à partir près des lignes de front de Bakhmut avec la Russie dimanche à Chasov Yar, en Ukraine. La Russie a intensifié son offensive dans la région de Donetsk au cours de la nouvelle année. (Spencer Platt/Getty Images)

Les léopards, détenus par un éventail de pays de l’OTAN, sont considérés par les experts de la défense comme les plus adaptés à l’Ukraine.

Mais dans un changement apparent dans la position de l’Allemagne, la ministre des Affaires étrangères Annalena Baerbock a déclaré dimanche que son gouvernement ne bloquerait pas la Pologne si elle tentait d’envoyer ses Léopards.

L’Ukraine affirme que les chars de combat lourdement blindés donneraient à ses troupes au sol plus de mobilité et de protection avant une nouvelle offensive russe attendue dans les mois à venir.

Les législateurs américains ont poussé dimanche leur gouvernement à exporter des chars de combat principaux M1 Abrams vers l’Ukraine, affirmant que même l’envoi d’un nombre symbolique aiderait à pousser les alliés européens à faire de même. Washington s’est jusqu’à présent abstenu de promettre ses chars, qui fonctionnent avec des moteurs à turbine gourmands en carburant qui, selon lui, ont moins de sens pour l’Ukraine que les Léopards.

La Grande-Bretagne a déclaré qu’elle fournirait 14 chars Challenger 2 à l’Ukraine. Le président français Emmanuel Macron a déclaré qu’il n’excluait pas la possibilité d’envoyer à l’Ukraine ses chars Leclerc. Les chars britanniques et français sont beaucoup moins largement disponibles que les Léopards.

L’UE se réunit pour examiner l’aide à l’Ukraine et les sanctions russes

On pense que la Russie et l’Ukraine prévoient des offensives de printemps pour sortir de l’impasse dans ce qui est devenu une guerre d’usure dans l’est et le sud de l’Ukraine.

Les combats actuels sont centrés sur la ville de Bakhmut à l’est, où les mercenaires russes Wagner et les forces ukrainiennes sont enfermés dans la bataille. La Russie a déclaré dimanche que ses forces amélioraient leurs positions dans la région de Zaporizhzhia, dans le sud de l’Ukraine.

Pendant ce temps, les ministres des Affaires étrangères de l’Union européenne se réunissaient lundi pour discuter d’une aide militaire supplémentaire à l’Ukraine. Le chef de la politique étrangère de l’UE, Josep Borrell, a déclaré qu’il espérait qu’ils approuveraient une autre tranche de soutien de 500 millions d’euros (726 millions de dollars canadiens).

Les ministres discuteront également de l’utilisation des actifs russes gelés en Europe sous sanctions – dont 300 milliards d’euros (435 milliards de dollars canadiens) des réserves de la banque centrale russe – et de l’utilisation de cet argent pour aider à reconstruire l’Ukraine après la guerre.

Depuis son invasion le 24 février 2022, qu’elle a présentée comme se défendant d’un Occident agressif, la Russie a pris le contrôle de certaines parties de l’Ukraine et a déclaré qu’elle ne les restituerait jamais. L’Ukraine a déclaré que la restauration de son intégrité territoriale n’était pas ouverte à la négociation.