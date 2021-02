«Cependant, plus inquiétant que l’acte, c’était le manque de réponse en interne. Ce n’était pas correct ou justifiable, mais d’une manière ou d’une autre, rien n’a été dit. J’ai attendu et attendu quelque chose de la part de l’équipe de direction pour même indiquer une norme attendue, mais cela ne s’est pas concrétisé.

Dans un écart très inhabituel par rapport aux procédures normales, au lieu de répondre à la question de la presse, le ministre a publié une série de tweets attaquant publiquement le journaliste, affirmant qu’il était « effrayant et bizarre de se concentrer sur qui n’a pas participé à une vidéo et d’exiger qu’ils s’expliquer ».

Mme Badenoch a ajouté que les questions étaient un «triste aperçu du fonctionnement de certains journalistes» et a accusé le HuffPost de tenter de semer la méfiance. Ses actions ont été condamnées par l’Union nationale des journalistes et la publication a déclaré que Mme White avait été obligée de rendre son compte Twitter privé car elle était victime de tant d’abus.

«Le gouvernement est déterminé à inclure et à rassembler les communautés et est le plus ethniquement diversifié de l’histoire de ce pays. L’année dernière, nous avons créé une commission sur les disparités raciales et ethniques pour examiner et lutter contre les inégalités et la discrimination où qu’elles se trouvent. Il doit être signalé sous peu. »