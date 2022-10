Le conseiller n ° 1 de CNBC est d’accord avec Warren Buffett: “Il aime les flux de trésorerie”

George S. Farra (à l’extrême gauche), co-fondateur et directeur de Woodley Farra, et l’équipe de la société de conseil financier basée à Indianapolis, qui arrive au n ° 1 sur la liste CNBC FA 100 pour 2022.

Il y a plus de dix ans, il a investi ses clients dans Hewlett-Packard, un choix qu’il en est venu à regretter.

Cette année, Woodley Farra, qui gère 1,4 milliard de dollars et environ 1 000 clients, est arrivé au premier rang sur la liste CNBC des 100 meilleurs conseillers financiers aux États-Unis pour 2022.

Aujourd’hui, le cabinet compte 11 personnes dont 6 CFA. Les gens suivent généralement une formation d’environ quatre ans pour obtenir ce titre, en étudiant les investissements, la finance d’entreprise, l’économie et la gestion de portefeuille.

Farra a ouvert l’entreprise il y a 27 ans avec son partenaire, Don Woodley, après avoir remarqué une pénurie à Indianapolis de sociétés de conseil financier qui effectuaient des recherches individuelles sur les actions et fournissaient aux clients une planification financière complète.

Les clients sont toujours inquiets pour leurs dernières années, a-t-il déclaré. Ils lui demandent : « Est-ce que je vais avoir assez d’argent ? Est-ce que je pourrai vivre une bonne vie ? Est-ce que je pourrai laisser de l’argent à mes enfants quand il sera temps pour moi de partir ?

“Ce que nous essayons de faire, c’est d’aider le client à intégrer le futur dans le présent”, a déclaré Farra. “Nous les aidons à se préparer en encourageant l’épargne et en mettant le plus possible de leur portefeuille en bourse.”