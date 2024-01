Le conseiller municipal Yusef Salaam a déclaré qu’il ne participerait pas au trajet de la police de New York après avoir été arrêté à Harlem.

NEW YORK – Le maire Eric Adams poursuit ses efforts pour convaincre certains membres du conseil municipal de soutenir son veto sur le projet controversé. Combien d’arrêts agissent.

La mesure vise à accroître la transparence de la police en exigeant que les agents du NYPD documentent toute rencontre qu’ils ont à des fins d’enquête, y compris la race, le sexe et l’âge apparents des personnes avec lesquelles ils interagissent.

Le conseil municipal a adopté le projet de loi en décembre. Adams a opposé son veto au projet de loiestimant que cela reviendrait à “noyer les agents dans une paperasse inutile, alors qu’ils devraient être dans la rue pour assurer notre sécurité”.

La présidente du conseil municipal, Adrienne Adams, a décidé d’annuler le veto, et un la réunion du conseil sur le projet de loi a été fixée à mardi.

« La transparence policière est une condition préalable à la sécurité publique, car elle favorise la confiance communautaire qui est nécessaire pour rendre nos quartiers plus sûrs », a déclaré le président Adams.

Pendant ce temps, le maire Adams a invité les membres du conseil municipal à participer à une promenade avec la police de New York samedi, et maintenant au moins un membre du conseil dit qu’il ne participera pas.

Le conseiller nouvellement élu Yusef Salaam a déclaré samedi qu’il ne participerait pas après avoir été arrêté alors qu’il conduisait à Harlem vendredi soir.

Salaam a déclaré qu’il plongeait avec sa femme et sa famille lorsqu’il a été arrêté :

“Je me suis présenté comme étant le conseiller Yusef Salaam et j’ai ensuite demandé au policier pourquoi j’avais été arrêté. Au lieu de répondre à ma question, le policier a déclaré ‘Nous en avons fini ici’ et s’est éloigné. Le fait que le policier n’ait pas répondu fournir une justification pour le contrôle, qui n’aurait été légal qu’au « niveau 3 » (avec des soupçons raisonnables) ou plus comme l’exigent les contrôles de véhicules, remet en question la façon dont le NYPD justifie ses contrôles de New-Yorkais et souligne la nécessité d’une plus grande transparence pour garantir qu’ils sont constitutionnels. Cette expérience n’a fait qu’amplifier l’importance de la transparence pour tous les contrôles d’enquête de la police, car le manque de transparence permet le profilage racial et les contrôles inconstitutionnels de tous types et ne sont souvent pas signalés.

La police de New York affirme que l’arrêt était correct car les vitres de la voiture étaient teintées au-delà de la limite légale.





Les images de la caméra corporelle montrent l’officier sortant de son véhicule, s’approchant du véhicule de Salaam et disant : « Roulez celle-là pour moi aussi. Pouvez-vous rouler votre vitre arrière, s’il vous plaît ? »

Après que Salaam ait baissé la vitre arrière du côté conducteur, l’agent s’approche de la vitre côté conducteur et s’identifie.

“Je suis le membre du conseil Salaam”, dit Salaam.

“Oh, membre du conseil ?” dit l’officier.

“Ce district, le district 9”, explique Salaam.

“Oh, d’accord. Passez-en une bonne”, dit l’officier avant de commencer à s’éloigner.

“Est-ce que tout va bien?” » demande Salaam.

“Ouais. Ouais, ouais. Tu travailles, n’est-ce pas ?” dit l’officier. On peut entendre Salaam répondre, et l’officier dit : « Très bien, faites attention, monsieur », avant de retourner à son propre véhicule.

Le NYPD a publié samedi la déclaration suivante :

“Hier soir, vers 18 h 20, dans le 26e arrondissement, un policier a arrêté une berline bleue avec une plaque d’immatriculation de Géorgie pour conduite avec une teinte foncée au-delà des limites légales, une violation de la loi de l’État de New York. Le policier s’est approché du véhicule, identifié lui-même et a demandé au chauffeur de baisser ses vitres. Le chauffeur a obéi et s’est identifié comme étant Yusef Salaam, membre du conseil municipal de New York, exerçant ses fonctions officielles, auquel cas l’officier lui a conseillé de passer une bonne nuit. Ce récit complet est corroboré par le corps -les images de la caméra usée et le rapport du véhicule. “Comme le montre la vidéo, tout au long de cette interaction, l’officier s’est comporté de manière professionnelle et respectueuse. Il a suivi toutes les procédures appropriées, y compris les procédures mises en place après que le détective Russel Timoshenko a été tué par balle à travers des vitres teintées en 2007. Cet officier mérite des félicitations. pour sa conduite polie, professionnelle et respectueuse et pour avoir utilisé sa discrétion de manière appropriée afin que le membre du conseil puisse accomplir ses fonctions officielles. “Pour être clair, cependant, l’échange d’hier soir n’était pas une interaction de niveau 1, car tout arrêt de véhicule est, par définition, une rencontre de niveau 4 puisque l’agent avait une cause probable d’une violation du code de la route de New York. Et ensuite Selon la procédure du NYPD, tous les arrêts de véhicules sont déjà correctement documentés avec un rapport de véhicule, comme cela a été fait ici.”

Le président de l’association de bienfaisance de la police de la ville de New York, Patrick Hendry, a déclaré :

“Les faits comptent, et la vidéo ne se contente pas d’exposer les mensonges sur cet incident. Elle montre la vérité sur le travail exceptionnel et professionnel que nos membres accomplissent chaque jour. Ce membre du Conseil et tous les autres élus qui ont diffamé sans fondement nos policiers leur sont redevables. des excuses.”

Le maire Adams a répondu à l’incident avec la déclaration suivante :

“Nous apprécions le conseiller Salaam, le nouveau président de la sécurité publique du conseil municipal, d’avoir porté cet arrêt à notre attention. Nous apprécions et félicitons également la police de New York d’avoir suivi toutes les procédures de police appropriées et d’avoir été respectueux lors de l’interaction d’hier soir, comme le montre la vidéo et le véhicule. stop report show. Le village de Harlem ne mérite rien de moins, et nous restons ravis de travailler avec le conseiller Salaam.

Jennifer Bisram de CBS New York en dira davantage sur cette histoire ce soir.