Le conseiller juridique de Trump a reçu l’ordre de témoigner dans le cadre d’une enquête électorale en Géorgie

ATLANTA (AP) – Un juge du Colorado a ordonné mardi à un conseiller juridique de la campagne de l’ancien président Donald Trump de se rendre en Géorgie pour témoigner devant un grand jury spécial qui examine si Trump et d’autres ont tenté illégalement d’influencer les élections de 2020 en Géorgie.

Le juge Gregory Lammons de Fort Collins, dans le Colorado, a pris la décision après avoir tenu une audience à la demande du procureur du comté de Fulton, Fani Willis, de contraindre à témoigner l’avocate Jenna Ellis. Les procureurs sont intéressés par le rôle d’Ellis dans la coordination et la planification des audiences législatives en Géorgie et dans d’autres États où de fausses allégations de fraude électorale ont été poussées, selon des témoignages au tribunal.

Les procureurs du comté de Fulton ont acheté des billets d’avion et fait une réservation d’hôtel en vue du témoignage d’Ellis le 25 août.

L’enquête, déclenchée par un appel téléphonique de janvier 2021 entre Trump et le secrétaire d’État géorgien Brad Raffensperger, a commencé au début de l’année dernière. Au cours de cet appel, Trump a suggéré que Raffensperger pourrait “trouver” les votes pour annuler sa défaite électorale étroite dans l’État. Il est devenu clair depuis que le grand jury spécial s’est réuni en mai que l’objet de l’enquête s’étend bien au-delà de cet appel.

Willis a déposé le mois dernier des requêtes auprès du juge supervisant le grand jury spécial cherchant à contraindre le témoignage de sept associés et conseillers de Trump, dont Ellis, le sénateur américain Lindsey Graham de Caroline du Sud et l’ancien maire de New York et avocat de Trump Rudy Giuliani. Parce qu’ils ne vivent pas en Géorgie, elle a dû utiliser un processus qui consiste à faire appel à un juge de l’État où ils se trouvent pour leur ordonner de comparaître devant le grand jury spécial d’Atlanta.

Giuliani, qui a été informé qu’il est la cible de l’enquête, doit témoigner devant le grand jury spécial mercredi. La citation à comparaître de Graham lui ordonne de témoigner le 23 août, mais il a déclaré qu’il ferait appel de l’ordonnance d’un juge lundi refusant d’annuler sa citation à comparaître.

Dans la pétition demandant le témoignage d’Ellis, Willis l’a identifiée comme “une avocate pour les efforts juridiques de la campagne Trump cherchant à influencer les résultats des élections de novembre 2020 en Géorgie et ailleurs”.

Ellis a comparu avec Giuliani lors d’une audience du comité sénatorial de l’État du 3 décembre 2020 au Georgia Capitol au cours de laquelle de fausses allégations de fraude électorale ont été faites, a écrit Willis. Elle a également écrit au moins deux notes juridiques à Trump et à ses avocats conseillant que le vice-président de l’époque, Mike Pence, devrait “ne pas tenir compte des votes certifiés des collèges électoraux de Géorgie et d’autres États prétendument” contestés “” lorsque le Congrès s’est réuni pour certifier les résultats des élections le 6 janvier. , 2021, indique la pétition.

Les preuves montrent que les actions d’Ellis faisaient “partie d’un plan multi-États coordonné par la campagne Trump pour influencer les résultats des élections de novembre 2020 en Géorgie et ailleurs”, a écrit Willis.

Le juge de la Cour supérieure du comté de Fulton, Robert McBurney, qui supervise le grand jury spécial, a approuvé les requêtes de Willis pour ordonner à Ellis et à d’autres associés de Trump de témoigner. Il a délivré des soi-disant certificats de témoin matériel déclarant qu’ils sont des témoins «nécessaires et matériels» pour l’enquête spéciale du grand jury.

Lammons, le juge du Colorado, a entendu les arguments de l’avocat d’Ellis, Michael Melito, et du procureur Dawn Downs, du bureau du procureur du comté de Larimer dans le Colorado, lors d’une audience diffusée en ligne. Le procureur de district adjoint du comté de Fulton, Will Wooten, a comparu par vidéoconférence depuis Atlanta en tant que témoin pour expliquer pourquoi la comparution d’Ellis est nécessaire.

Lammons a constaté qu’il existe suffisamment de preuves qu’Ellis est un témoin important et qu’il n’y a aucune preuve que se rendre à Atlanta pour une journée de témoignage serait un fardeau indu. Il a déclaré que toutes les questions de privilège avocat-client qu’Ellis pourrait souhaiter soulever devraient être traitées par McBurney, le juge de Géorgie.

Le grand jury spécial fonctionne en secret et n’a pas le pouvoir d’émettre un acte d’accusation. Une fois son enquête terminée, il publiera un rapport avec des recommandations. Willis devra alors décider s’il doit se présenter devant un grand jury ordinaire pour demander une mise en accusation.

Kate Brumback, L’Associated Press