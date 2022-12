Le conseiller juridique de la Cour de justice européenne soutient l’UEFA dans la bataille de la Super League

Un conseiller juridique senior propose que la Cour européenne de justice reconnaisse que les règles FIFA-UEFA en vertu desquelles le projet de Super League devrait être soumis à une approbation préalable sont compatibles avec le droit de la concurrence de l’UE.

L’avocat général Athanasios Rantos a déclaré jeudi que si les organisateurs de la Super League avaient le droit de mettre en place une compétition indépendante “en dehors de l’écosystème de l’UEFA et de la FIFA, elle ne peut cependant pas, parallèlement à la création d’une telle compétition, continuer à participer aux compétitions de football”. organisé par la FIFA et l’UEFA sans l’autorisation préalable de ces fédérations.”

Les avocats généraux fournissent régulièrement des conseils juridiques à la CJUE. Leurs avis ne lient pas le tribunal luxembourgeois mais sont suivis dans la plupart des cas.

L’affaire a été entendue en juillet devant le tribunal après l’échec de la Super League lors du lancement en avril 2021. Mais la société formée de 12 clubs rebelles – désormais dirigés par le Real Madrid, Barcelone et la Juventus – a engagé une action en justice et la Cour de justice a été invitée à se prononcer. sur des points de droit de l’Union par un tribunal de Madrid.

Les clubs ont accusé l’UEFA d’abus présumés de position dominante sur le marché en contrôlant les compétitions de football qui enfreignent le droit européen.

La défense de l’UEFA était qu’elle protégeait la place particulière du sport dans la société européenne en organisant des compétitions dans une structure pyramidale ouverte à tous et en finançant le football de base.

Une décision finale est attendue l’année prochaine. Il s’agit de la décision sportive la plus attendue du tribunal depuis la décision Bosman en 1995. Cette affaire a bouleversé le système de transfert du football, augmenté les salaires des meilleurs joueurs et finalement accéléré la richesse et la compétitivité entre les clubs riches et les autres.

