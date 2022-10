Le conseiller financier n ° 1 de CNBC partage ses 3 meilleurs choix d’actions

Les investisseurs s’inquiètent à juste titre de la volatilité.

Après la chute des actions en septembre, les marchés ont connu un bon début de mois et sont maintenant sur la bonne voie pour enregistrer le plus grand rallye de deux jours depuis mars 2020.

La clé pour naviguer dans les hauts et les bas récents consiste à “acheter des actions de haute qualité qui versent des dividendes qui ont tendance à être beaucoup plus stables dans des environnements comme celui-ci”, a déclaré George Farra, cofondateur et directeur de Woodley Farra Manion, qui classé n ° 1 sur la liste CNBC des 100 meilleurs conseillers financiers aux États-Unis pour 2022.