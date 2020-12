Le courrier électronique du syndicat du 10 décembre contenait une lettre aux conseillers demandant leur aide pour empêcher le service des repas scolaires de devenir une «victime de la pandémie», qui, selon eux, avait entraîné des réductions dans le service, les effectifs, les salaires et les heures de travail.

La lettre ajoutait: «C’est une bonne nouvelle que le gouvernement ait finalement accepté de financer la fourniture de repas scolaires gratuits pendant les vacances de Noël, et nous rendons hommage à Marcus Rashford pour sa détermination. Mais ce n’est pas le seul domaine où les repas scolaires sont sous pression – la fourniture de repas chauds aux élèves pendant les trimestres dans les écoles en souffre également.

Infolettre Inside Politics Les dernières nouvelles sur le Brexit, la politique et au-delà directement dans votre boîte de réception tous les jours de la semaine

Infolettre Inside Politics Les dernières nouvelles sur le Brexit, la politique et au-delà directement dans votre boîte de réception tous les jours de la semaine

M. Taylor, qui représente les quartiers de Northowram et Shelf à Halifax, a poursuivi: «Beaucoup de ces enfants dits pauvres ont des téléphones intelligents et nous nous attendons à ce que les contribuables puiser dans leurs poches pour les nourrir. Où finit-il? Ça ne me dérange pas les repas scolaires gratuits quand ils sont à l’école, ça va. Je pense que ça suffit.