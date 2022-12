Le conseiller en chef de Poutine prédit une guerre civile américaine entraînant la présidence d’Elon Musk

Un conseiller en chef du président russe Vladimir Poutine a fait une série de prédictions bizarres pour 2023 mardi dans un tweet où il a affirmé que les États-Unis entreraient dans une guerre civile et qu’Elon Musk en sortirait vainqueur.

Dmitri Medvedev, chef adjoint du conseil consultatif de sécurité de Poutine, s’est rendu sur Twitter pour partager son “humble contribution” à ce qui, selon lui, pourrait se dérouler au cours de la nouvelle année.

“La guerre civile éclatera aux États-Unis”, a-t-il déclaré dans une liste de prédictions farfelues. “La Californie et le Texas sont ainsi devenus des États indépendants.

“Le Texas et le Mexique formeront un État allié”, a-t-il poursuivi. “Elon Musk remportera l’élection présidentielle dans un certain nombre d’États qui, après la fin de la nouvelle guerre civile, auront été donnés au GOP.”

MEDVEDEV DE RUSSIE ET ​​XI DE CHINE DISCUTENT D’UN “PARTENARIAT STRATÉGIQUE” LORS D’UNE VISITE SURPRISE

Mais Medvedev, ancien président russe et ardent partisan de la guerre en Ukraine, n’a pas seulement fait des prédictions surprenantes sur les États-Unis.

Le conseiller a également prévu une série de crashs étonnants au sein de l’Union européenne en prédisant que le Royaume-Uni inversera sa politique de Brexit et rejoindra l’UE, ce qui conduira par la suite à son effondrement et à la disparition de l’euro.

LE HAUT OFFICIEL DE LA SÉCURITÉ RUSSE SE QUESTIONNE SI L’UKRAINE “EXISTE SUR LA CARTE” DANS 2 ANS

Il a poursuivi en disant que la Pologne et la Hongrie occuperont l’Ukraine et qu’un “Quatrième Reich sera créé” qui engloberait “le territoire de l’Allemagne et de ses satellites, c’est-à-dire la Pologne, les États baltes, la Tchéquie, la Slovaquie, la République de Kiev et d’autres parias.”

“La guerre éclatera entre la France et le Quatrième Reich. L’Europe sera divisée, la Pologne repartitionnée dans le processus”, a-t-il déclaré avant d’ajouter que l’Irlande du Nord se lèverait et quitterait le Royaume-Uni pour se réunir avec la République d’Irlande.

Medvedev a également affirmé sauvagement que le marché boursier aux États-Unis et en Europe passerait en Asie avant d’évaluer que le Fonds monétaire international (FMI) et la Banque mondiale s’effondreraient, mettant fin au dollar américain et à l’euro.

“Les monnaies fiduciaires numériques seront activement utilisées à la place”, a-t-il ajouté.

Musk a semblé apprécier la longue liste de prédictions extravagantes de 10 tweets et l’a qualifiée de “fil épique !!”

“Ce sont certainement les prédictions les plus absurdes que j’aie jamais entendues, tout en montrant un manque de conscience étonnant des progrès de l’intelligence artificielle et de l’énergie durable”, a-t-il ajouté.

Le tweet de Medvedev a reçu beaucoup d’attention, recueillant 29 millions de vues.