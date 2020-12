MILWAUKEE: Le directeur de Milwaukee Brewers, Craig Counsell, est convaincu que l’ancien MVP Christian Yelichs 2020 en difficulté ne se reportera pas à la saison prochaine.

Après avoir remporté des titres consécutifs au bâton NL en 2018 et 2019 au cours de ses deux premières années avec les Brewers, Yelich n’a réussi que 0,205 avec 12 circuits et 22 points produits en 58 matchs. Bien que ses totaux élevés de marche lui aient donné un solide pourcentage de base de .356, Yelich a également frappé dans plus de 30% de ses apparitions au marbre.

Cela ne se reproduira plus, a déclaré Counsell jeudi. Chaque fois que nous posons la question, pourquoi est-ce arrivé? Christian n’a pas forcément de réponse. Il ne peut pas tout expliquer. Je ne peux pas tout expliquer. Je ne pense pas que Christian voulait que cela se produise. Mais ça l’a fait. Ce qu’il fait, c’est que cela met votre esprit au travail, et c’est ce qu’il fait. Il va se mettre au travail et s’assurer que lorsque nous démarrons, il est bien placé et prêt à partir.

La glissade de Yelichs a contribué aux problèmes de frappe à l’échelle de l’équipe des Brewers alors qu’ils allaient 29-31, mais ont tout de même obtenu une troisième place consécutive en séries éliminatoires grâce au format élargi des séries éliminatoires de la Major League Baseballs. Yelich avait remporté le MVP en 2018 et a terminé deuxième du scrutin en 2019.

Les Brewers ont perdu un best-of-3, série de premier tour en deux matchs contre l’éventuel champion des World Series Los Angeles Dodgers.

Il n’était pas le seul frappeur de renom à avoir lutté l’année dernière dans la saison écourtée par la pandémie, ce qui peut aider à expliquer pourquoi Counsell pense que son joueur vedette va rebondir.

Je sais juste que ça va être mieux, a déclaré Counsell. Je sais que ça va être bon. Donc, je me sens vraiment bien à ce sujet. Je ne m’en fais pas. J’en suis confiant.

Counsell a également déclaré qu’il n’avait pas parlé avec Ryan Braun des plans de MVP 2011 pour la saison prochaine. Braun, 37 ans, a parlé à plusieurs reprises la saison dernière de la possibilité qu’il prenne sa retraite.

Les Brewers ont refusé de choisir une option mutuelle de 15 millions de dollars pour 2021 sur le contrat de Brauns, faisant de lui un agent libre. Le voltigeur vétéran a passé toute sa carrière en MLB à Milwaukee et a un record de franchise de 352 circuits.

Counsell a reconnu que la saison prochaine aurait une sensation inhabituelle si Braun n’était pas là.

Ça va être différent, il n’y a pas de question, a déclaré Counsell. Là, à la fin, ça ne s’est pas passé comme je l’aurais voulu, forcément, pour lui. Mais d’une autre manière, c’est en quelque sorte le cas. Je veux dire, si c’est la fin, il a joué dans trois équipes éliminatoires consécutives au cours des trois dernières années de sa carrière.

«Vous savez, quand les gars ont signé des contrats comme ça, je pense que nous disons souvent, Eh bien, nous nous sommes inscrits pour les deux premières années et nous savons que les deux dernières années pourraient ne pas être si bonnes. Et il a fait partie et a contribué à mener ces trois équipes aux séries éliminatoires au cours de ses trois dernières années. Cela met fin à votre carrière sur une note vraiment très forte, et quelque chose de vraiment impressionnant à mes yeux.

___

