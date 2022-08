Le conseiller de Zelenskyy dit que l’Ukraine tiendra des pourparlers de paix lorsqu’elle aura la puissance militaire pour repousser la Russie

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Un haut conseiller du président ukrainien Volodymyr Zelenskyy et le négociateur en chef des pourparlers de paix avec la Russie, Mykhailo Podolyak, ont déclaré jeudi qu’il y avait quatre “composants” dont Kyiv avait besoin avant que les négociations avec Moscou puissent se poursuivre – qui sont tous des équipements militaires de pointe.

“Parler avec [the Russian Federation], vous devez avoir la bonne position de négociation. Il a 4 composants simples”, a-t-il déclaré sur Twitter.

Podolyak a déclaré que l’Ukraine avait besoin d’artillerie à longue portée, d’un système de lancement de fusées multiples (MRLS) – comme HIMARS – ainsi que de systèmes de missiles tactiques de l’armée (ATACMS) qui ont une portée d’environ 185 milles.

Des nations occidentales comme les États-Unis se sont déjà engagées à envoyer au moins 20 HIMARS à Kyiv, mais Washington s’est arrêté avant d’envoyer des ATACMS, invoquant des inquiétudes quant au déclenchement d’une troisième guerre mondiale.

Le ministre ukrainien de la Défense, Oleksii Reznikov, a déclaré le mois dernier que ses forces avaient besoin d’au moins 50 systèmes comme le HIMARS pour “retenir” les forces russes et d’au moins 100 systèmes “pour une contre-offensive efficace”.

De hauts responsables ukrainiens de la défense ont déclaré à Fox New Digital que les systèmes ATACMS sont nécessaires, non pas pour frapper la Russie au-delà des frontières de l’Ukraine, mais pour faire face plus efficacement à la gigantesque ligne de front longue de 1 500 milles à laquelle ses soldats sont confrontés.

Podolyak a également répertorié “la défense aérienne pour protéger les villes, les drones de choc – les meilleurs chasseurs [and] véhicules blindés pour les contre-offensives » comme principaux besoins de Kyiv.

Les alliés américains et occidentaux ont envoyé des drones et des véhicules blindés à Kyiv depuis le début de la guerre en février, bien que les responsables ukrainiens continuent d’avertir qu’il n’en a pas assez.

La pression en faveur de défenses aériennes modernes pour aider à défendre le ciel ukrainien reste une bataille en cours, car les pays de l’OTAN n’ont pas encore envoyé d’avions de combat à l’Ukraine.

Le tweet de jeudi de Podolyak est intervenu un jour après avoir rejeté les affirmations de l’ancien chancelier allemand Gerhard Schroeder qui a déclaré que le récent accord d’exportation de céréales signifie que le président russe Vladimir Poutine souhaite une “solution négociée”.

“La bonne nouvelle est que le Kremlin veut une solution négociée”, a déclaré Schroeder aux médias allemands. “Un premier succès est l’accord sur les céréales, qui peut peut-être être lentement étendu à un cessez-le-feu.”

Les pourparlers de paix entre Kyiv et Moscou se sont interrompus en mai après que des responsables ukrainiens ont accusé la Russie de ne pas s’engager de bonne foi alors qu’elle poursuivait son assaut meurtrier en Ukraine.

“Si Moscou veut le dialogue, c’est à eux de décider”, a déclaré Podolyak mercredi. “D’abord, un cessez-le-feu et un retrait des troupes, puis – constructif [talks.]”