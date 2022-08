Le conseiller de Zelensky Oleksiy Arestovych s’oppose à l’interdiction de visa pour les Russes

Espace réservé pendant le chargement des actions d’article

KYIV, Ukraine – Alors que la discussion sur une éventuelle interdiction des visas touristiques pour les ressortissants russes s’intensifie dans l’Union européenne – une mesure soutenue publiquement ces dernières semaines par le président ukrainien Volodymyr Zelensky – tout le monde n’est pas d’accord. Cela inclut certains des propres conseillers de Zelensky et des partisans européens. Zelensky, dans une interview exclusive avec le Washington Post réalisée début août, a déclaré que le moyen d’empêcher la Russie d’annexer davantage le territoire ukrainien était que les pays occidentaux annoncent qu’ils interdiraient tous les citoyens russes en réponse.

Les dirigeants ukrainiens en temps de guerre ont laissé entendre que les Russes ordinaires – même ceux vivant en dehors de la Russie – partageaient une responsabilité collective pour la guerre et la perte de la terre ukrainienne. “Quel que soit le type de Russe … faites-les aller en Russie”, a déclaré Zelensky au Post.

Entretien avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky

Ce point de vue – ainsi que d’autres aspects de l’interview de grande envergure – s’est avéré controversé tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’Ukraine, y compris parmi les alliés de Zelensky.

Oleksiy Arestovych, un conseiller militaire de l’administration Zelensky, a déclaré qu’il n’était pas d’accord avec l’idée d’une interdiction générale pour tous les Russes et Biélorusses.

“Je ne suis toujours pas partisan de la responsabilité collective [but of] individuel », a déclaré Arestovych au Post. Il a dit qu’il serait “plus sélectif” dans le choix des candidats qui ne devraient pas se voir accorder de visa, donnant l’exemple de ceux qui soutiennent ouvertement le président russe Vladimir Poutine. «Ils seraient interdits [and have] d’autres sanctions qui leur sont imposées », a-t-il déclaré.

Arestovych a concédé qu’il serait “techniquement très difficile” de déterminer “si quelqu’un soutient ou non Poutine” – et il a suggéré que cela aurait pu pousser l’administration Zelensky à décider qu’il serait “plus facile d’interdire tout le monde”, bien qu’il ait dit il ne faisait pas partie de ces discussions.

Zelensky appelle West à interdire tous les voyageurs russes

Alors même que la guerre en Ukraine approche de ses six mois, il n’y a pas d’interdiction générale de voyager pour les ressortissants russes comme celle que suggère Zelensky. Les compagnies aériennes russes ont été interdites de survoler la majeure partie de l’Europe et de l’Amérique du Nord, ce qui a rendu plus difficile pour les Russes de voyager à l’étranger. Mais les citoyens russes restent libres de demander un visa pour se rendre aux États-Unis, par exemple.

Pourtant, ces derniers jours, certains pays européens ont décidé d’imposer des restrictions à la délivrance de visas aux Russes.

La Finlande a annoncé qu’elle réduirait le nombre de rendez-vous de visa disponibles en Russie, n’attribuant que 100 rendez-vous par jour sur 500 aux demandeurs de visa touristique, selon Reuters. Les autorités lettones débattent d’une mesure visant à cesser de délivrer des permis de séjour temporaires aux Russes et aux Biélorusses.

Et l’Estonie a déclaré qu’elle invaliderait la plupart des visas précédemment délivrés aux ressortissants russes. Le Premier ministre estonien Kaja Kallas a exhorté les autres pays européens dans un tweet à “cesser de délivrer des visas touristiques aux Russes”.

Arrêtez de délivrer des visas touristiques aux Russes. Visiter #L’Europe  est un privilège, pas un droit de l’homme. Les voyages en avion depuis RU sont interrompus. Cela signifie que pendant que les pays Schengen délivrent des visas, les voisins de la Russie portent le fardeau (FI, EE, LV – points d’accès uniques). Il est temps de mettre fin au tourisme en provenance de Russie maintenant – Kaja Kallas (@kajakallas) 9 août 2022

La République tchèque, qui assure la présidence tournante de l’Union européenne, a déclaré qu’elle prévoyait d’inviter une discussion sur une interdiction de visa à l’échelle de l’UE pour les touristes russes lors d’une réunion informelle des ministres européens des Affaires étrangères le 31 août. Le ministre tchèque des Affaires étrangères Jan Lipavsky a ont exprimé leur soutien à une interdiction.

“Nous sommes convaincus en tant que gouvernement que l’arrêt des visas pour les citoyens russes ordinaires donne un signal très clair et direct à la société russe”, a déclaré Lipavsky à Politico la semaine dernière. “Les citoyens de ces pays devraient se rendre compte qu’une telle politique militante a des conséquences”, a-t-il ajouté.

Zelensky a célébré les appels croissants à une interdiction de visa dans son discours nocturne dimanche. « La discussion sur les restrictions de visa en Europe pour les titulaires de passeports russes se développe chaque jour. De nouveaux États et de nouveaux politiciens le rejoignent », a-t-il déclaré.

En route vers la guerre : les États-Unis ont eu du mal à convaincre leurs alliés et Zelensky du risque d’invasion

Alors que les rangs de ceux qui demandent une interdiction de visa grandissent, tous les pays ne sont pas d’accord. Lundi, le chancelier allemand Olaf Scholz a refusé de soutenir une interdiction à l’échelle de l’UE pour les voyageurs russes. “Ce n’est pas la guerre du peuple russe, mais c’est la guerre de Poutine”, a déclaré Scholz à Oslo. Il a ajouté que de nombreux Russes fuient leur pays “parce qu’ils sont en désaccord avec le régime russe”.

Mais le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba, a dit Kyiv ne propose pas d’interdire “les quelques Russes qui pourraient avoir besoin d’un asile ou d’une entrée humanitaire”.

La Russie a elle-même décidé de restreindre la délivrance de visas aux voyageurs en provenance de pays jugés «inamicaux» par le gouvernement, y compris les États-Unis et les pays européens.

Un point de friction clé dans le débat a été la question de savoir quelle devrait être la portée d’une interdiction de visa et comment elle pourrait être appliquée. Zelensky lui-même a peut-être contribué à la confusion, en affirmant parfois que tous les ressortissants russes – y compris ceux qui étudient en Europe – devraient être renvoyés chez eux.

« Quels que soient les citoyens de la Fédération de Russie – il y a ceux qui la soutiennent et ceux qui ne la soutiennent pas – leurs enfants sont là, étudient à l’étranger, dans des écoles, des universités, etc. Laissez-les aller en Russie », a-t-il déclaré au Post.

Il a reconnu plus tard que toute interdiction de visa ne pouvait pas être universelle. “Il y a des gens qui ont vraiment besoin de protection, qui sont persécutés en Russie, peuvent même être tués, et donc ils devraient recevoir l’aide du monde civilisé”, a-t-il déclaré vendredi, ajoutant que des mécanismes existent pour qu’ils reçoivent l’asile ou le statut de réfugié. Cependant, a-t-il soutenu, “le reste des citoyens russes en Europe, le tourisme, les divertissements, les affaires” devraient être interdits.

Mardi, Arestovitch a critiqué les Ukrainiens qui préfèrent contrarier tous les Russes au lieu de les amener du côté de Kyiv.

“Il est plus facile de haïr et de nier tout le monde”, a écrit Arestovych dans un long message sur les réseaux sociaux. « Ce sont des dizaines et des centaines de milliers de [Russians and Belarusians] sur la clôture qui pourrait prendre notre parti – au moins par désaccord interne – mais maintenant ils ne le feront pas.

“Vous avez choisi de haïr et de clôturer là où vous devez habilement compter et calculer, provoquer, impliquer et créer”, a écrit Arestovych, parlant comme s’il s’adressait à tous les Ukrainiens.

Cependant, il a déclaré au Post que ses déclarations n’étaient pas liées aux propositions d’interdiction de visa. Au lieu de cela, a-t-il dit, ils visaient les Ukrainiens qui voulaient créer une “culture de l’annulation” pour les Russes et les Biélorusses.

En réponse au débat croissant sur une interdiction de visa en Europe, les demandes de visas Schengen à court terme des Russes – qui permettent généralement au titulaire de voyager librement dans les 26 pays de l’espace Schengen – ont bondi ces dernières semaines, a rapporté le Moscow Times. , citant des agences de voyage locales.

Timsit a rapporté de France et Khurshudyan de Tbilissi, en Géorgie. Mary Ilyushina à Riga, en Lettonie, a contribué à ce rapport.