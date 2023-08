Le conseiller de Trump Boris Epshteyn arrêté en 2021 après avoir tâtonné des plaintes au club, selon les dossiers de la police

Inscrivez-vous à l’e-mail quotidien Inside Washington pour une couverture et une analyse exclusives des États-Unis envoyées dans votre boîte de réception Recevez notre e-mail gratuit Inside Washington

Boris Epshteyn, un assistant de longue date de l’ancien président Donald Trump, a été arrêté en 2021 après avoir été accusé d’avoir peloté à plusieurs reprises deux femmes dans une boîte de nuit de l’Arizona, selon les dossiers de la police.

Epshteyn a plaidé coupable à des accusations de conduite désordonnée devant le tribunal de la ville de Scottsdale après que les procureurs ont abandonné les accusations de tentative d’abus sexuel, d’agression et d' »actes répétés de harcèlement ». Il a payé une amende et a purgé une probation, et sa condamnation a été annulée plus tôt cette année.

L’arrestation a été signalée pour la première fois jeudi par la République de l’Arizona. Epshteyn, qui conseille la campagne présidentielle de Trump en 2024, a refusé de commenter lorsqu’il a été contacté par l’Associated Press.

Un agent de sécurité du club a signalé la police tôt le matin du 10 octobre 2021 et a déclaré aux officiers que des femmes s’étaient plaintes qu’Epshteyn les avait touchées de manière inappropriée, selon un rapport de police et des images de caméras portées sur le corps publiées en vertu de la loi sur les archives publiques de l’Arizona.

Une femme a déclaré aux officiers qu’Epshteyn était particulièrement agressive envers sa sœur de 23 ans.

« Toute la nuit, il a eu l’impression de me toucher, ma sœur et moi, en particulier ma sœur », a-t-elle déclaré sur une musique forte lors d’une interview enregistrée sur la caméra corporelle de l’officier. «Il l’a en quelque sorte coincée et l’a attrapée et comme (la rendait) juste super mal à l’aise. La toucher après que nous lui ayons dit à plusieurs reprises d’arrêter de la toucher.

Elle a dit que la sécurité du club lui avait dit qu’ils ne pouvaient pas expulser Epshteyn parce qu’il était un gros dépensier, bien que les gardes de sécurité l’aient finalement conduit hors du bar à la police.

« Nous avons une grande tolérance aux gens bizarres, mais c’était au-delà », a déclaré la sœur aînée à un officier.

Epshteyn a nié tout acte répréhensible mais n’a pas dit grand-chose d’autre sur l’incident à la police alors qu’il était assis sur un trottoir à l’extérieur du bar.

« Je ne ai aucune idée de ce qui se passe. Je n’ai aucune idée de qui sont ces femmes », a déclaré Epshteyn aux officiers.

Epshteyn a également été accusé en 2014 d’agression à la suite d’une bagarre dans un autre bar de Scottsdale, selon les archives judiciaires. Il a conclu un accord de plaidoyer avec les procureurs.

Conseiller de longue date de Trump, Epshteyn a été l’un des principaux substituts de la campagne présidentielle de 2016, faisant de fréquentes apparitions à la télévision et servant brièvement de conseiller principal à la Maison Blanche avant de devenir analyste pour Sinclair Broadcast Group.

Il a également été une figure principale des batailles juridiques en cours de Trump, à la fois en tant que conseiller et participant.

Après la défaite de Trump en 2020, Epshteyn a travaillé avec l’ancien maire de New York Rudy Giuliani – un autre avocat de Trump – sur les efforts visant à annuler les résultats des élections en organisant de faux électeurs. L’année dernière, il a été assigné à comparaître par le panel de la Chambre enquêtant sur l’émeute du 6 janvier au Capitole des États-Unis et a témoigné devant un grand jury spécial de Géorgie sondant les efforts de Trump pour annuler sa défaite électorale de 2020 dans cet État.

Il est prévu qu’une éventuelle inculpation dans cette affaire pourrait être prononcée contre l’ancien président la semaine prochaine.

Il a également accompagné Trump à Washington la semaine dernière pour sa première comparution devant un tribunal fédéral pour des accusations liées à des tentatives d’annulation de sa défaite électorale de 2020 face au démocrate Joe Biden.

Plus tôt cette année, Epshteyn est apparu aux côtés de l’ancien président alors que Trump était interpellé à New York pour 34 chefs d’accusation dans le cadre d’une affaire d’argent silencieux – la première fois dans l’histoire des États-Unis qu’un ancien président faisait face à une inculpation pénale.

Lorsque Timothy Parlatore a quitté l’équipe juridique de Trump en mai, il a identifié les différences de stratégie avec Epshteyn parmi ses raisons, l’accusant de « faire tout ce qu’il pouvait pour essayer de nous bloquer pour nous empêcher de faire ce que nous pouvions pour défendre le président » comme il se rapporte à l’affaire dans laquelle Trump est accusé d’avoir indûment pris des documents classifiés à la Maison Blanche.