Le conseiller de Peachland toujours préoccupé par le complexe d’appartements Clements

Comté de Peachland Terry Condon a tenté une fois de plus de faire entendre ses préoccupations concernant un complexe d’appartements prévu dans la communauté.

Lors de la réunion du conseil le 7 février, Condon a déclaré qu’il aimait le développement, au 5481 Clements Crescent, mais qu’il avait toujours des inquiétudes concernant la densité et la circulation.

“Dans la mesure où cela fait plus que doubler l’occupation résidente de cette zone particulière”, a déclaré Condon. “De plus, vous avez une école… juste à côté.”

Condon a ajouté que Clements étant la seule route d’accès au projet pourrait avoir un impact majeur sur le centre du village de Peachland.

“Je ne sais pas comment je peux voir le propriétaire du centre commercial tolérer que son parking soit utilisé comme sortie pour la circulation qui reste bloquée à l’école.”

Le Conseil, avec l’opposition de Condon, a approuvé un permis de développement pour le complexe de 84 unités, ainsi qu’un écart réduisant le nombre minimum de places de stationnement pour motos de 25 à cinq.

Le demandeur, Porchlight Developments, a déclaré que plusieurs arbres matures devraient être enlevés pour faire place aux étals et que le stationnement minimum des motos est une exigence inhabituelle.

Un examen par le personnel des règlements municipaux sur les motocyclettes et des règlements de zonage dans la vallée de l’Okanagan a révélé que seul Summerland avait une exigence similaire, sans minimum de place.

“Peachland est unique dans cette réglementation”, a déclaré Shannon Tartaglia, consultante en planification de district.

La construction du complexe d’appartements devrait commencer cet été et durer 18 mois.

RèglementsConseil municipalDéveloppeursdéveloppementRezonage