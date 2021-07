Le conseiller de LeBron James épuisé par Me Too, Black Lives Matter

Le conseiller blanc de longue date de la superstar noire de la NBA, LeBron James, a été filmé en train de dire à un journaliste blanc d’ESPN: « Je suis épuisé. Entre moi aussi et Black Lives Matter, je n’ai plus rien », un rapport révélé dimanche.

Les commentaires directs du puissant spécialiste des communications Adam Mendelsohn – qui faisaient référence à des slogans utilisés respectivement pour les mouvements cherchant à réduire la violence sexuelle contre les femmes, et les meurtres et la brutalité policière contre les Noirs – sont venus lors d’un appel téléphonique enregistré qu’il a eu l’été dernier avec la journaliste NBA d’ESPN Rachel. Nichols, Le New York Times a rapporté.

Nichols, qui est blanc, s’était agrippé à Mendelsohn lors de cet appel à propos d’une journaliste noire, Maria Taylor, obtenant la place d’hébergement pour les émissions finales d’avant et d’après-match de la NBA de leur réseau de télévision par câble sportif, une place que Nichols s’attendait à ce qu’elle soit la sienne, Le Times a rapporté.

Nichols sur cette bande a suggéré que Taylor avait reçu ce concert au détriment de Nichols parce que Taylor est noir – et parce qu’ESPN était sous pression pour avoir plus de diversité raciale dans sa gamme de talents à l’antenne.

Nichols ne savait apparemment pas que la conversation avait été capturée par une caméra vidéo qui transmettait des images et du son depuis sa chambre d’hôtel dans un complexe de Walt Disney World en Floride. Walt Disney Company est le propriétaire majoritaire d’ESPN.

La vidéo de la caméra, qu’elle utilisait pour apparaître dans les émissions du réseau, a été transmise à la salle de contrôle d’ESPN à Bristol, Connecticut. Une cassette de l’appel a ensuite circulé au sein d’ESPN et a été divulguée.

Mendelsohn a été conseiller auprès de James depuis plus de dix ans. L’année dernière, il a co-fondé Groupe de promotion des électeurs noirs de James Plus qu’un vote, et est conseiller principal du groupe.

Le site Web de More Than a Vote note que le groupe « a été lancé au milieu des manifestations de Black Lives Matter à la suite des meurtres de George Floyd et Breonna Taylor. Notre objectif: dynamiser, éduquer et protéger les électeurs noirs ».

Taylor a rejoint More Than a Vote l’été dernier et, en tant que membre du groupe, a enregistré des vidéos soutenant les efforts du groupe.

Mendelsohn est également conseiller principal auprès de la société de capital-investissement TPG, où il travaillait auparavant en tant que directeur général de la communication mondiale. Il était auparavant chef de cabinet adjoint du gouverneur de Californie de l’époque, Arnold Schwarzenegger.

« J’ai fait un commentaire stupide et négligent enraciné dans le privilège et je suis sincèrement désolé », a déclaré Mendelsohn dans une déclaration envoyée par courrier électronique à CNBC lorsqu’on lui a demandé ses commentaires sur Me Too et Black Lives Matter.

« Je n’aurais pas dû le dire ou même le penser », a déclaré Mendelsohn.

« Je travaille pour soutenir ces mouvements et je sais que les personnes touchées par ces problèmes ne sont jamais épuisées ou n’ont plus rien. Je dois continuer à vérifier mes privilèges et travailler pour être un meilleur allié. »

Le Times a rapporté que la vidéo de l’appel dure plus de 20 minutes, avec une « conversation continue ». Le journal n’a publié que deux extraits audio en ligne, d’une durée combinée de 2 minutes et 47 secondes.