Le conseiller de Harrison démissionne alors que la tourmente avec la nouvelle direction se poursuit

Après sept mois avec la nouvelle administration du village, Harrison Hot Springs Coun. John Buckley a démissionné le lundi 5 juin, avec effet immédiat.

Dans une lettre obtenue par L’observateurBuckley a remercié les villageois pour « l’immense honneur et privilège » de servir en tant que conseiller.

« J’ai beaucoup apprécié l’opportunité de travailler aux côtés de mes collègues et des membres de la communauté pendant mon mandat jusqu’à présent au conseil », indique la lettre. « J’en suis venu à la conclusion que je ne peux plus travailler avec (le maire Ed Wood) et que je ne peux donc pas remplir efficacement mon rôle de conseiller. Le cœur gros, je présente ma démission, avec effet immédiat.

Buckley a dit L’observateur ce n’était pas une décision qu’il a prise à la légère. Il ne se souvenait pas d’un moment de son temps à Harrison où quelque chose comme ça s’était produit.

Buckley a ensuite exprimé sa gratitude à la communauté pour avoir placé sa confiance en lui pour servir le village.

« Je suis fier des contributions que j’ai pu apporter à l’amélioration de Harrison Hot Springs et de ses habitants », a-t-il écrit. « J’espère que le conseil et la communauté continueront d’essayer de travailler ensemble pour répondre aux besoins et aux préoccupations des habitants de Harrison Hot Springs. »

Buckley vit à Harrison Hot Springs depuis environ 12 ans. Il a servi un mandat de deux ans en tant que conseiller à la suite de l’élection partielle de 2012 avant d’être réélu en 2014 en tant que conseiller. Il est un bénévole de longue date dans la communauté.

Le départ de Buckley s’ajoute à une liste croissante de départs, de démissions et de départs à la retraite parmi le personnel clé du village et les personnalités publiques depuis le début de l’administration Wood en novembre dernier. L’ancienne CAO Madeline McDonald a pris sa retraite fin janvier; elle était en congé avant l’annonce du village le 15 février. L’ancienne adjointe au CAO Debra Key a récemment annoncé sa propre retraite ; elle était aussi en congé. La responsable des services communautaires Rhonda Schell, au moment de la publication, reste «en congé».

Le directeur financier Scott Schultz – qui a également agi en tant que directeur des ressources informatiques et humaines – a démissionné en mai. La CAO par intérim Kelly Ridley partira également après quatre mois à son poste.

Plus à venir.

Dernières nouvellesConseil municipalHarrison Hot Springs